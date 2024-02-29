Пермского пенсионера признали виновным в дискредитации ВС РФ и выпустили из СИЗО

Березниковский городской суд (Пермский край) признал местного пенсионера Андрея Митрофанова виновным по уголовной статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). В качестве наказания мужчине, который провел семь месяцев в СИЗО, назначили штраф. Об этом URA.RU рассказали в суде.
«Митрофанова признали виновным в совершении преступления ч. 1 ст. 280.3 УК. Назначено наказание в виде штрафа в 120 тысяч рублей, по совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно назначили штраф в размере 400 тысяч рублей. С учетом срока содержания под стражей до судебного разбирательства смягчили наказание в виде штрафа до 200 тысяч», — сообщил собеседник агентства. Преступления Митрофанов совершал «посредством сети Интернет», говорится в приговоре.
Ранее березниковского пенсионера неоднократно привлекали к административной ответственности по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ из-за его постов в соцсети «ВКонтакте». Уголовное дело возбудили 10 мая 2023 года. В конце июля его задержали и отправили под домашний арест. Однако в августе из-за нарушения условий ареста мужчину посадили в СИЗО. Пытаясь оспорить это решение, защита утверждала, что у Митрофанова дома нет центрального водоснабжения, поэтому ему приходилось выходить за водой.
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