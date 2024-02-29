Пермского пенсионера признали виновным в дискредитации ВС РФ и выпустили из СИЗО

01 марта 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Под стражей в СИЗО Андрей Митрофанов находился с августа Фото: Анна Майорова © URA.RU Березниковский городской суд (Пермский край) признал местного пенсионера Андрея Митрофанова виновным по уголовной статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). В качестве наказания мужчине, который провел семь месяцев в СИЗО, назначили штраф. Об этом URA.RU рассказали в суде. «Митрофанова признали виновным в совершении преступления ч. 1 ст. 280.3 УК. Назначено наказание в виде штрафа в 120 тысяч рублей, по совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно назначили штраф в размере 400 тысяч рублей. С учетом срока содержания под стражей до судебного разбирательства смягчили наказание в виде штрафа до 200 тысяч», — сообщил собеседник агентства. Преступления Митрофанов совершал «посредством сети Интернет», говорится в приговоре. Ранее березниковского пенсионера неоднократно привлекали к административной ответственности по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ из-за его постов в соцсети «ВКонтакте». Уголовное дело возбудили 10 мая 2023 года. В конце июля его задержали и отправили под домашний арест. Однако в августе из-за нарушения условий ареста мужчину посадили в СИЗО. Пытаясь оспорить это решение, защита утверждала, что у Митрофанова дома нет центрального водоснабжения, поэтому ему приходилось выходить за водой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Березниковский городской суд (Пермский край) признал местного пенсионера Андрея Митрофанова виновным по уголовной статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). В качестве наказания мужчине, который провел семь месяцев в СИЗО, назначили штраф. Об этом URA.RU рассказали в суде. «Митрофанова признали виновным в совершении преступления ч. 1 ст. 280.3 УК. Назначено наказание в виде штрафа в 120 тысяч рублей, по совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно назначили штраф в размере 400 тысяч рублей. С учетом срока содержания под стражей до судебного разбирательства смягчили наказание в виде штрафа до 200 тысяч», — сообщил собеседник агентства. Преступления Митрофанов совершал «посредством сети Интернет», говорится в приговоре. Ранее березниковского пенсионера неоднократно привлекали к административной ответственности по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ из-за его постов в соцсети «ВКонтакте». Уголовное дело возбудили 10 мая 2023 года. В конце июля его задержали и отправили под домашний арест. Однако в августе из-за нарушения условий ареста мужчину посадили в СИЗО. Пытаясь оспорить это решение, защита утверждала, что у Митрофанова дома нет центрального водоснабжения, поэтому ему приходилось выходить за водой.