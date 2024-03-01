В Госдуму внесли проект о бессрочной программе маткапитала

В Госдуму был внесен проект закона, согласно которому программа материнского капитала может стать бессрочной. Законопроект направлен на развитие демографической политики.
«Представляется необходимым продолжать осуществлять демографическую политику, направленную на рост рождаемости, и сделать действие программы материнского (семейного) капитала бессрочным», — говорится в документе. Он опубликован на сайте Госдумы.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в РФ стал больше размер материнского капитала. За первого ребенка дают 630,4 тысячи рублей, за последующих детей выплата вырастет до 834 тысяч рублей.
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