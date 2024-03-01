В Госдуму внесли проект о бессрочной программе маткапитала

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Красная площадь. Москва, госдума, государственная дума, российский флаг, триколор, флаг россии, москва
Законопроект создан для развития рождаемости Фото:

В Госдуму был внесен проект закона, согласно которому программа материнского капитала может стать бессрочной. Законопроект направлен на развитие демографической политики.

«Представляется необходимым продолжать осуществлять демографическую политику, направленную на рост рождаемости, и сделать действие программы материнского (семейного) капитала бессрочным», — говорится в документе. Он опубликован на сайте Госдумы.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в РФ стал больше размер материнского капитала. За первого ребенка дают 630,4 тысячи рублей, за последующих детей выплата вырастет до 834 тысяч рублей.

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В Госдуму был внесен проект закона, согласно которому программа материнского капитала может стать бессрочной. Законопроект направлен на развитие демографической политики. «Представляется необходимым продолжать осуществлять демографическую политику, направленную на рост рождаемости, и сделать действие программы материнского (семейного) капитала бессрочным», — говорится в документе. Он опубликован на сайте Госдумы. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в РФ стал больше размер материнского капитала. За первого ребенка дают 630,4 тысячи рублей, за последующих детей выплата вырастет до 834 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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