29 февраля 2024

В Тюмени отменили концерт Инстасамки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Bla Bla Bar. Екатеринбург, bar, ночной клуб, бар, bla bla bar
Концерты проекта Instasamka & Moneyken отменены по всей России Фото:

Концерт певицы Instasamka (настоящее имя — Дарья Зотеева) из Тобольска (Тюменская область) Instasamka отменен в Тюмени. Об этом сообщили URA.RU в администрации принимающей площадки КТЗ «Байконур».

«Да, к сожалению, концерт Instasamka & Moneyken отменен. Она говорила еще в интервью перед Новым годом, что возможно отменит тур», — сообщили в администрации КТЗ «Байконур».

Возврат билетов уже осуществляется. Ранее URA.RU писало, что все билеты на концерт тобольской певицы были раскуплены за два месяца до события.

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Концерт певицы Instasamka (настоящее имя — Дарья Зотеева) из Тобольска (Тюменская область) Instasamka отменен в Тюмени. Об этом сообщили URA.RU в администрации принимающей площадки КТЗ «Байконур». «Да, к сожалению, концерт Instasamka & Moneyken отменен. Она говорила еще в интервью перед Новым годом, что возможно отменит тур», — сообщили в администрации КТЗ «Байконур». Возврат билетов уже осуществляется. Ранее URA.RU писало, что все билеты на концерт тобольской певицы были раскуплены за два месяца до события.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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