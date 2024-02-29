В Тюмени отменили концерт Инстасамки

Концерты проекта Instasamka & Moneyken отменены по всей России
Концерт певицы Instasamka (настоящее имя — Дарья Зотеева) из Тобольска (Тюменская область) Instasamka отменен в Тюмени. Об этом сообщили URA.RU в администрации принимающей площадки КТЗ «Байконур».
«Да, к сожалению, концерт Instasamka & Moneyken отменен. Она говорила еще в интервью перед Новым годом, что возможно отменит тур», — сообщили в администрации КТЗ «Байконур».
Возврат билетов уже осуществляется. Ранее URA.RU писало, что все билеты на концерт тобольской певицы были раскуплены за два месяца до события.
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