Земляки поддержали Инстасамку, раскупив все билеты на ее концерт

В Тюмени больше не осталось билетов на концерт рэп-исполнительницы из Тобольска (Тюменская область) Instasamka (настоящее имя — Дарья Зотеева). Об этом сообщается на сайтах-агрегаторах по продаже билетов.
«В Тюмени 30 марта концерт Instasamka & Moneyken. Билетов больше нет. Тексты и образ исполнительницы помогают Инстасамке каждый раз собирать полные залы поклонников», — указано в объявлении.
В Тюменском родительском комитете заявили, что не верят обещаниям артистки петь без мата и не пропагандировать запрещенные препараты во время выступления. Ранее URA.RU писало, что концерт певицы был отменен в 2023 после обращения тюменского родкома к губернатору области Александру Моору. Сама же Дарья Зотеева заявила, что в 2024 году откажется выступать в Тюмени, если ее не встретят в аэропорту на автомобиле марки премиум-класса.
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