Земляки поддержали Инстасамку, раскупив все билеты на ее концерт

Концерт Instasamka & Moneyken пройдет в Тюмени 30 марта

13 февраля 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

В 2023 году концерт певицы Instasamka в Тюмени был отменен после обращений общественников к губернатору области Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени больше не осталось билетов на концерт рэп-исполнительницы из Тобольска (Тюменская область) Instasamka (настоящее имя — Дарья Зотеева). Об этом сообщается на сайтах-агрегаторах по продаже билетов. «В Тюмени 30 марта концерт Instasamka & Moneyken. Билетов больше нет. Тексты и образ исполнительницы помогают Инстасамке каждый раз собирать полные залы поклонников», — указано в объявлении. В Тюменском родительском комитете заявили, что не верят обещаниям артистки петь без мата и не пропагандировать запрещенные препараты во время выступления. Ранее URA.RU писало, что концерт певицы был отменен в 2023 после обращения тюменского родкома к губернатору области Александру Моору. Сама же Дарья Зотеева заявила, что в 2024 году откажется выступать в Тюмени, если ее не встретят в аэропорту на автомобиле марки премиум-класса.

В Тюмени больше не осталось билетов на концерт рэп-исполнительницы из Тобольска (Тюменская область) Instasamka (настоящее имя — Дарья Зотеева). Об этом сообщается на сайтах-агрегаторах по продаже билетов. «В Тюмени 30 марта концерт Instasamka & Moneyken. Билетов больше нет. Тексты и образ исполнительницы помогают Инстасамке каждый раз собирать полные залы поклонников», — указано в объявлении. В Тюменском родительском комитете заявили, что не верят обещаниям артистки петь без мата и не пропагандировать запрещенные препараты во время выступления. Ранее URA.RU писало, что концерт певицы был отменен в 2023 после обращения тюменского родкома к губернатору области Александру Моору. Сама же Дарья Зотеева заявила, что в 2024 году откажется выступать в Тюмени, если ее не встретят в аэропорту на автомобиле марки премиум-класса.