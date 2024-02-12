12 февраля 2024

Земляки поддержали Инстасамку, раскупив все билеты на ее концерт

Концерт Instasamka & Moneyken пройдет в Тюмени 30 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Рок-фестиваль «Кардиограмма». Екатеринбург, концерт, рок концерт, фанатка
В 2023 году концерт певицы Instasamka в Тюмени был отменен после обращений общественников к губернатору области Фото:

В Тюмени больше не осталось билетов на концерт рэп-исполнительницы из Тобольска (Тюменская область) Instasamka (настоящее имя — Дарья Зотеева). Об этом сообщается на сайтах-агрегаторах по продаже билетов.

«В Тюмени 30 марта концерт Instasamka & Moneyken. Билетов больше нет. Тексты и образ исполнительницы помогают Инстасамке каждый раз собирать полные залы поклонников», — указано в объявлении.

В Тюменском родительском комитете заявили, что не верят обещаниям артистки петь без мата и не пропагандировать запрещенные препараты во время выступления. Ранее URA.RU писало, что концерт певицы был отменен в 2023 после обращения тюменского родкома к губернатору области Александру Моору. Сама же Дарья Зотеева заявила, что в 2024 году откажется выступать в Тюмени, если ее не встретят в аэропорту на автомобиле марки премиум-класса.

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В Тюмени больше не осталось билетов на концерт рэп-исполнительницы из Тобольска (Тюменская область) Instasamka (настоящее имя — Дарья Зотеева). Об этом сообщается на сайтах-агрегаторах по продаже билетов. «В Тюмени 30 марта концерт Instasamka & Moneyken. Билетов больше нет. Тексты и образ исполнительницы помогают Инстасамке каждый раз собирать полные залы поклонников», — указано в объявлении. В Тюменском родительском комитете заявили, что не верят обещаниям артистки петь без мата и не пропагандировать запрещенные препараты во время выступления. Ранее URA.RU писало, что концерт певицы был отменен в 2023 после обращения тюменского родкома к губернатору области Александру Моору. Сама же Дарья Зотеева заявила, что в 2024 году откажется выступать в Тюмени, если ее не встретят в аэропорту на автомобиле марки премиум-класса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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