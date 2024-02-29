29 февраля 2024

Главе Минцифры показали гоночный болид, собранный студентами из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский форум "Строим цифровой регион". День второй. Пермь, шадаев максут
Максут Шадаев не поверил, что болид настоящий Фото:

Министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву в конструкторском бюро на базе главного университета ХМАО показали настоящий гоночный болид разработанный и созданный студентами ЮГУ. Об этом сообщил с места событий корреспондент URA.RU.

«Боевая машина. Максимальная скорость 160 километров в час. Разгон до сотни четыре с половиной секунды. И это все на ограничителе скорости. В этом году хотим его снять и посмотреть, что покажет на максималке», — сообщил представитель вуза, когда Шадаев обратил внимание на гоночный болид.

Кроме этого, главе Минцифры представили уникальный проект по изучению влияния углерода на изменение климата. «Уникальность в том, что наши водно-болотные угодия входят в систему особо ценных и находятся под защитой Юнеско. И изучение поглощающих возможностей болот именно здесь с такими вводными важно», — сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

В округе планируют открыть пять площадок для исследования воздействия углерода. Финансово проект поддержали окружные нефтяные компании. Цифровые данные югорских ученых фиксируются в единой национальной системе мониторинга климатически активных веществ (ВИП ГЗ).

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске ждут визит Шадаева. Он приехал оценить новый центр набора контрактников и IT-проекты региона.

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Министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву в конструкторском бюро на базе главного университета ХМАО показали настоящий гоночный болид разработанный и созданный студентами ЮГУ. Об этом сообщил с места событий корреспондент URA.RU. «Боевая машина. Максимальная скорость 160 километров в час. Разгон до сотни четыре с половиной секунды. И это все на ограничителе скорости. В этом году хотим его снять и посмотреть, что покажет на максималке», — сообщил представитель вуза, когда Шадаев обратил внимание на гоночный болид. Кроме этого, главе Минцифры представили уникальный проект по изучению влияния углерода на изменение климата. «Уникальность в том, что наши водно-болотные угодия входят в систему особо ценных и находятся под защитой Юнеско. И изучение поглощающих возможностей болот именно здесь с такими вводными важно», — сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова. В округе планируют открыть пять площадок для исследования воздействия углерода. Финансово проект поддержали окружные нефтяные компании. Цифровые данные югорских ученых фиксируются в единой национальной системе мониторинга климатически активных веществ (ВИП ГЗ). Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске ждут визит Шадаева. Он приехал оценить новый центр набора контрактников и IT-проекты региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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