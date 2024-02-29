Главе Минцифры показали гоночный болид, собранный студентами из ХМАО

01 марта 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Максут Шадаев не поверил, что болид настоящий Фото: Сергей Русанов © URA.RU Министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву в конструкторском бюро на базе главного университета ХМАО показали настоящий гоночный болид разработанный и созданный студентами ЮГУ. Об этом сообщил с места событий корреспондент URA.RU. «Боевая машина. Максимальная скорость 160 километров в час. Разгон до сотни четыре с половиной секунды. И это все на ограничителе скорости. В этом году хотим его снять и посмотреть, что покажет на максималке», — сообщил представитель вуза, когда Шадаев обратил внимание на гоночный болид. Кроме этого, главе Минцифры представили уникальный проект по изучению влияния углерода на изменение климата. «Уникальность в том, что наши водно-болотные угодия входят в систему особо ценных и находятся под защитой Юнеско. И изучение поглощающих возможностей болот именно здесь с такими вводными важно», — сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова. В округе планируют открыть пять площадок для исследования воздействия углерода. Финансово проект поддержали окружные нефтяные компании. Цифровые данные югорских ученых фиксируются в единой национальной системе мониторинга климатически активных веществ (ВИП ГЗ). Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске ждут визит Шадаева. Он приехал оценить новый центр набора контрактников и IT-проекты региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву в конструкторском бюро на базе главного университета ХМАО показали настоящий гоночный болид разработанный и созданный студентами ЮГУ. Об этом сообщил с места событий корреспондент URA.RU. «Боевая машина. Максимальная скорость 160 километров в час. Разгон до сотни четыре с половиной секунды. И это все на ограничителе скорости. В этом году хотим его снять и посмотреть, что покажет на максималке», — сообщил представитель вуза, когда Шадаев обратил внимание на гоночный болид. Кроме этого, главе Минцифры представили уникальный проект по изучению влияния углерода на изменение климата. «Уникальность в том, что наши водно-болотные угодия входят в систему особо ценных и находятся под защитой Юнеско. И изучение поглощающих возможностей болот именно здесь с такими вводными важно», — сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова. В округе планируют открыть пять площадок для исследования воздействия углерода. Финансово проект поддержали окружные нефтяные компании. Цифровые данные югорских ученых фиксируются в единой национальной системе мониторинга климатически активных веществ (ВИП ГЗ). Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске ждут визит Шадаева. Он приехал оценить новый центр набора контрактников и IT-проекты региона.