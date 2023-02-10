Екатеринбург не оправдал ожидания журналистки Ксении Собчак

В Екатеринбурге перенесли концерт INSTASAMKA, который хвалила Ксения Собчак

10 февраля 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Концерт INSTASAMKA ранее отменили в Сочи, Пятигорске, Краснодаре и Курске Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Организаторы концерта INSTASAMKA все же перенесли выступление исполнительницы в Екатеринбурге. Девушка должна была выступать 27 марта в концерт-холле «Свобода», за что журналистка Ксения Собчак ранее похвалила столицу Урала. Однако концерт перенесли на 2024 год. «Перенос на следующий год», — коротко пояснили «Моментам» организаторы. Корреспондент URA.RU попытался связаться с организаторами напрямую, однако на момент публикации ответа на запрос не поступало. Также не вышло получить подтверждение о переносе и у концертной площадки «Свобода». При этом на сайте концерт-холла и в официальной группе тура в соцсети «ВКонтакте» до сих пор есть афиша концерта, и нет никакой информации о переносе. Также билеты продаются на «Яндекс Афише». Скандальная певица INSTASAMKA (Дарья Зотеева) из Тюменской области должна была отправиться в тур по России в 2023 году. Однако против ее концертов выступали директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и тюменский родительский комитет. При этом певица уверяла, что будет вести себя на концертах прилично, но выступления INSTASAMKA ранее отменили в Сочи, Пятигорске, Краснодаре и Курске, а Собчак похвалила Екатеринбург за «оборону здравомыслия» и то, что город не стал переносить концерт.

Организаторы концерта INSTASAMKA все же перенесли выступление исполнительницы в Екатеринбурге. Девушка должна была выступать 27 марта в концерт-холле «Свобода», за что журналистка Ксения Собчак ранее похвалила столицу Урала. Однако концерт перенесли на 2024 год. «Перенос на следующий год», — коротко пояснили «Моментам» организаторы. Корреспондент URA.RU попытался связаться с организаторами напрямую, однако на момент публикации ответа на запрос не поступало. Также не вышло получить подтверждение о переносе и у концертной площадки «Свобода». При этом на сайте концерт-холла и в официальной группе тура в соцсети «ВКонтакте» до сих пор есть афиша концерта, и нет никакой информации о переносе. Также билеты продаются на «Яндекс Афише». Скандальная певица INSTASAMKA (Дарья Зотеева) из Тюменской области должна была отправиться в тур по России в 2023 году. Однако против ее концертов выступали директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и тюменский родительский комитет. При этом певица уверяла, что будет вести себя на концертах прилично, но выступления INSTASAMKA ранее отменили в Сочи, Пятигорске, Краснодаре и Курске, а Собчак похвалила Екатеринбург за «оборону здравомыслия» и то, что город не стал переносить концерт.