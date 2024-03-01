Появился разговор немецких офицеров, обсуждавших атаку на Крымский мост

Симоньян выложила разговор немецких офицеров, обсуждавших атаку на Крымский мост

01 марта 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Расшифровка разговора немецких офицеров выложена Симоньян в «Вконтакте» Фото: Официальный сайт «Крымский мост» В Сети появился разговор немецких офицеров, которые обсуждали атаку на Крымский мост. Беседа проходила 19 февраля между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Разговор выложила российская журналистка Маргарита Сьмоньян. «Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет», — сообщил Фенске. Это ясно из расшифровки , опубликованной журналисткой в соцсети «Вконтакте». Немецкие военные также обсудили возможность удара по мосту ракетами Taurus. Инспектор ВВС бундесвера Герхартц допустил передачу Украине 100 ракет Taurus двумя партиями. Он же заявил, что данные ракеты при поставке Украине будут готовы к применению через восемь месяцев. Проведение атаки планируется с помощью истребителя Dassault Rafale. Передача ракет Taurus Киеву активно обсуждается в Германии. Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял, что он против таких поставок. В документе, опубликованном Симоньян, участники разговора негодуют по поводу блокировки поставок ракет канцлером. Расшифровку разговора немецких офицеров опубликовала Маргарита Симоньян во « Вконтакте ». Журналистка потребовала ответ Шольца за причастность Германии к планирующемся подрыву Крымского моста, о чем она написала в своем telegram-канале. Претензии Симоньян поддержала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сети появился разговор немецких офицеров, которые обсуждали атаку на Крымский мост. Беседа проходила 19 февраля между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Разговор выложила российская журналистка Маргарита Сьмоньян. «Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет», — сообщил Фенске. Это ясно из расшифровки, опубликованной журналисткой в соцсети «Вконтакте». Немецкие военные также обсудили возможность удара по мосту ракетами Taurus. Инспектор ВВС бундесвера Герхартц допустил передачу Украине 100 ракет Taurus двумя партиями. Он же заявил, что данные ракеты при поставке Украине будут готовы к применению через восемь месяцев. Проведение атаки планируется с помощью истребителя Dassault Rafale. Передача ракет Taurus Киеву активно обсуждается в Германии. Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял, что он против таких поставок. В документе, опубликованном Симоньян, участники разговора негодуют по поводу блокировки поставок ракет канцлером. Расшифровку разговора немецких офицеров опубликовала Маргарита Симоньян во «Вконтакте». Журналистка потребовала ответ Шольца за причастность Германии к планирующемся подрыву Крымского моста, о чем она написала в своем telegram-канале. Претензии Симоньян поддержала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.