Челябинская область станет центром развития робототехники

01 марта 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер призвал предпринимателей инвестировать в сферу высоких технологий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 1 марта анонсировал развитие в регионе центра компетенций в робототехнике. Такое заявление Текслер сделал на заседании Союза промышленников и предпринимателей региона, — сообщили в пресс-службе областного правительства. «Повышение эффективности бизнеса напрямую связано с развитием науки и технологий. Сегодня для того, чтобы создать экономику высоких зарплат, продолжить рост инвестиций, как промышленных, так и в развитие социальной сферы, нужно максимально использовать все передовые научные разработки», — заявил Текслер. Губернатор подчеркнул, что акцент на производительности труда и роботизации производства — требование времени. Уже сейчас принято решение об открытии соответствующих факультета и подразделения среднего профессионального образования на базе Южно-Уральского государственного университета. Напомним, о необходимости увеличения в стране числа промышленных роботов 29 февраля в послании Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин. Он поставил задачу, чтобы к 2030 году Россия вошла в топ-25 стран по производству роботов. Текслер присутствовал на оглашении послания и после его окончания сообщил, что все, озвученное президентом, актуально для Челябинской области.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 1 марта анонсировал развитие в регионе центра компетенций в робототехнике. Такое заявление Текслер сделал на заседании Союза промышленников и предпринимателей региона, — сообщили в пресс-службе областного правительства. «Повышение эффективности бизнеса напрямую связано с развитием науки и технологий. Сегодня для того, чтобы создать экономику высоких зарплат, продолжить рост инвестиций, как промышленных, так и в развитие социальной сферы, нужно максимально использовать все передовые научные разработки», — заявил Текслер. Губернатор подчеркнул, что акцент на производительности труда и роботизации производства — требование времени. Уже сейчас принято решение об открытии соответствующих факультета и подразделения среднего профессионального образования на базе Южно-Уральского государственного университета. Напомним, о необходимости увеличения в стране числа промышленных роботов 29 февраля в послании Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин. Он поставил задачу, чтобы к 2030 году Россия вошла в топ-25 стран по производству роботов. Текслер присутствовал на оглашении послания и после его окончания сообщил, что все, озвученное президентом, актуально для Челябинской области.