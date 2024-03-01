Челябинская область станет центром развития робототехники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конференция партии Единая Россия. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер призвал предпринимателей инвестировать в сферу высоких технологий Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 1 марта анонсировал развитие в регионе центра компетенций в робототехнике. Такое заявление Текслер сделал на заседании Союза промышленников и предпринимателей региона, — сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Повышение эффективности бизнеса напрямую связано с развитием науки и технологий. Сегодня для того, чтобы создать экономику высоких зарплат, продолжить рост инвестиций, как промышленных, так и в развитие социальной сферы, нужно максимально использовать все передовые научные разработки», — заявил Текслер.

Губернатор подчеркнул, что акцент на производительности труда и роботизации производства — требование времени. Уже сейчас принято решение об открытии соответствующих факультета и подразделения среднего профессионального образования на базе Южно-Уральского государственного университета.

Напомним, о необходимости увеличения в стране числа промышленных роботов 29 февраля в послании Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин. Он поставил задачу, чтобы к 2030 году Россия вошла в топ-25 стран по производству роботов. Текслер присутствовал на оглашении послания и после его окончания сообщил, что все, озвученное президентом, актуально для Челябинской области.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 1 марта анонсировал развитие в регионе центра компетенций в робототехнике. Такое заявление Текслер сделал на заседании Союза промышленников и предпринимателей региона, — сообщили в пресс-службе областного правительства. «Повышение эффективности бизнеса напрямую связано с развитием науки и технологий. Сегодня для того, чтобы создать экономику высоких зарплат, продолжить рост инвестиций, как промышленных, так и в развитие социальной сферы, нужно максимально использовать все передовые научные разработки», — заявил Текслер. Губернатор подчеркнул, что акцент на производительности труда и роботизации производства — требование времени. Уже сейчас принято решение об открытии соответствующих факультета и подразделения среднего профессионального образования на базе Южно-Уральского государственного университета. Напомним, о необходимости увеличения в стране числа промышленных роботов 29 февраля в послании Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин. Он поставил задачу, чтобы к 2030 году Россия вошла в топ-25 стран по производству роботов. Текслер присутствовал на оглашении послания и после его окончания сообщил, что все, озвученное президентом, актуально для Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...