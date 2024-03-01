В Севастополе объявлена воздушная тревога, Крымский мост перекрыт

В Севастополе началась воздушная тревога. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев. По информации telegram-канала «Крымский мост: оперативная информация», движение на Крымском мосту временно остановлено.
«В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — заявил Развожаев в своем telegram-канале. Он предупредил местных жителей оставаться в укрытиях и безопасных местах.
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли, передает telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация». Там порекомендовали следовать указаниям работников и сохранять спокойствие.
Ранее российская журналистка Маргарита Сьмоньян выложила разговор немецких офицеров, обсуждавших атаку на Крымский мост, передает RT. Глава оборонного комитета СФ Владимир Булавин сообщил, что РФ ежедневно осуществляет меры по противодействию атакам по Крымскому мосту.
В Севастополе началась воздушная тревога. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев. По информации telegram-канала «Крымский мост: оперативная информация», движение на Крымском мосту временно остановлено. «В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — заявил Развожаев в своем telegram-канале. Он предупредил местных жителей оставаться в укрытиях и безопасных местах. Движение по Крымскому мосту временно перекрыли, передает telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация». Там порекомендовали следовать указаниям работников и сохранять спокойствие. Ранее российская журналистка Маргарита Сьмоньян выложила разговор немецких офицеров, обсуждавших атаку на Крымский мост, передает RT. Глава оборонного комитета СФ Владимир Булавин сообщил, что РФ ежедневно осуществляет меры по противодействию атакам по Крымскому мосту.