В Севастополе объявлена воздушная тревога, Крымский мост перекрыт

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд с МЧС. Курган, рупор, громкоговоритель, мегафон, воздушная тревога
Михаил Развожаев посоветовал жителям оставаться в безопасных местах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Севастополе началась воздушная тревога. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев. По информации telegram-канала «Крымский мост: оперативная информация», движение на Крымском мосту временно остановлено.

«В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — заявил Развожаев в своем telegram-канале. Он предупредил местных жителей оставаться в укрытиях и безопасных местах.

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли, передает telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация». Там порекомендовали следовать указаниям работников и сохранять спокойствие.

Ранее российская журналистка Маргарита Сьмоньян выложила разговор немецких офицеров, обсуждавших атаку на Крымский мост, передает RT. Глава оборонного комитета СФ Владимир Булавин сообщил, что РФ ежедневно осуществляет меры по противодействию атакам по Крымскому мосту.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Севастополе началась воздушная тревога. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев. По информации telegram-канала «Крымский мост: оперативная информация», движение на Крымском мосту временно остановлено. «В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — заявил Развожаев в своем telegram-канале. Он предупредил местных жителей оставаться в укрытиях и безопасных местах. Движение по Крымскому мосту временно перекрыли, передает telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация». Там порекомендовали следовать указаниям работников и сохранять спокойствие. Ранее российская журналистка Маргарита Сьмоньян выложила разговор немецких офицеров, обсуждавших атаку на Крымский мост, передает RT. Глава оборонного комитета СФ Владимир Булавин сообщил, что РФ ежедневно осуществляет меры по противодействию атакам по Крымскому мосту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...