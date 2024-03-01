01 марта 2024

Аналитик назвал условия для повышения доллара до 100 рублей к маю

Аналитик Журавлев: до конца апреля курс доллара может вырасти до 94 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В бюджете РФ заложен курс доллара в значении 90,1 рубля, напомнил Павел Журавлев Фото:

До конца мая в России доллар может вырасти до 100 рублей за единицу. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU начальник отдела инвестиционной аналитики «Ренессанс Банка» Павел Журавлев.

«Соотнося текущий курс 91,3 рубля за доллар с заложенным в бюджет на 2024 год плановым значением 90,1 рубля за доллар, можно ожидать его значение в диапазоне 90-94 рубля за доллар до конца апреля. Дальнейшая динамика будет определяться решением относительно пролонгации или прекращения действия указа об обязательной продаже выручки. В случае его продления, курс национальной валюты может находиться в указанных диапазонах. В противном случае возможно его дальнейшее ослабление до 100 рублей за доллар до конца мая», — сказал Павел Журавлев.

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Он объяснил, с чем связано ослабление российской валюты с середины января до конца второй декады февраля. «Во-первых, в конце января Банк России закончил осуществлять ежедневные продажи валюты в объеме 0,8 млрд рублей в день в рамках зеркалирования чистого инвестирования средств ФНБ с разрешенных финансовых активов в рублях. Во-вторых, отсутствие единого взгляда на необходимость продления действующего указа об обязательной продаже валютной выручки. ЦБ в противовес правительству РФ не видит оснований для его пролонгации. Также может оказывать давление на рубль увеличение приобретаемых объемов иностранной валюты компаниями-импортерами», — объяснил эксперт.

Дальнейшая динамика до конца апреля будет определяться объемом фактически полученных нефтегазовых доходов в феврале и марте, продолжил аналитик. «Заложенная в бюджет 2024 средняя цена нефти марки Urals составляет 71,3 долларов за баррель. В декабре она стоила 64 доллара. При сохранении дисконта на Urals и более дорогую Brent (83 доллара за баррель) Минфин может остаться покупателем валюты в течение текущего месяца», — отметил собеседник агентства.

По его словам, важную роль сыграет и уровень госрасходов. «Опубликованная Министерством финансов предварительная оценка исполнения бюджета за январь 2024 года показывает существенное сокращение дефицита бюджета по сравнению с прошлым годом: 308 млрд рублей против 1 649 млрд рублей. В случае возврата к практике авансирования платежей предприятий ОПК (оборонно-промышленный комплекс) может возникнуть дополнительное давление на рубль за счет увеличения потребительских расходов с пропорциональным увеличением импорта», — заключил Журавлев.

Накануне курс доллара опустился ниже отметки в 91 рубль впервые с 12 февраля. Однако, после послания президента Федеральному Собранию он укрепился до 90,63 рубля.

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До конца мая в России доллар может вырасти до 100 рублей за единицу. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU начальник отдела инвестиционной аналитики «Ренессанс Банка» Павел Журавлев. «Соотнося текущий курс 91,3 рубля за доллар с заложенным в бюджет на 2024 год плановым значением 90,1 рубля за доллар, можно ожидать его значение в диапазоне 90-94 рубля за доллар до конца апреля. Дальнейшая динамика будет определяться решением относительно пролонгации или прекращения действия указа об обязательной продаже выручки. В случае его продления, курс национальной валюты может находиться в указанных диапазонах. В противном случае возможно его дальнейшее ослабление до 100 рублей за доллар до конца мая», — сказал Павел Журавлев. Он объяснил, с чем связано ослабление российской валюты с середины января до конца второй декады февраля. «Во-первых, в конце января Банк России закончил осуществлять ежедневные продажи валюты в объеме 0,8 млрд рублей в день в рамках зеркалирования чистого инвестирования средств ФНБ с разрешенных финансовых активов в рублях. Во-вторых, отсутствие единого взгляда на необходимость продления действующего указа об обязательной продаже валютной выручки. ЦБ в противовес правительству РФ не видит оснований для его пролонгации. Также может оказывать давление на рубль увеличение приобретаемых объемов иностранной валюты компаниями-импортерами», — объяснил эксперт. Дальнейшая динамика до конца апреля будет определяться объемом фактически полученных нефтегазовых доходов в феврале и марте, продолжил аналитик. «Заложенная в бюджет 2024 средняя цена нефти марки Urals составляет 71,3 долларов за баррель. В декабре она стоила 64 доллара. При сохранении дисконта на Urals и более дорогую Brent (83 доллара за баррель) Минфин может остаться покупателем валюты в течение текущего месяца», — отметил собеседник агентства. По его словам, важную роль сыграет и уровень госрасходов. «Опубликованная Министерством финансов предварительная оценка исполнения бюджета за январь 2024 года показывает существенное сокращение дефицита бюджета по сравнению с прошлым годом: 308 млрд рублей против 1 649 млрд рублей. В случае возврата к практике авансирования платежей предприятий ОПК (оборонно-промышленный комплекс) может возникнуть дополнительное давление на рубль за счет увеличения потребительских расходов с пропорциональным увеличением импорта», — заключил Журавлев. Накануне курс доллара опустился ниже отметки в 91 рубль впервые с 12 февраля. Однако, после послания президента Федеральному Собранию он укрепился до 90,63 рубля.
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