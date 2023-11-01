Пермский миллиардер Рыболовлев разбогател на 398 млн долларов

Bloomberg: Рыболовлев занял 176 место в рейтинге самых богатых людей мира

Капитал Рыболовлева составляет 10,5 млрд долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Миллиардер из Перми, бывший владелец «Уралкалия» и президент ФК «Монако» Дмитрий Рыболовлев за год увеличил свое состояние на 398 млн долларов. Его общий капитал составляет 10,5 млрд долларов. Такие данные приведены в индексе миллиардеров Bloomberg.

«Дмитрий Рыболовлев на 176 месте рейтинга богатейших людей мира. Его капитал составляет 10,5 млрд долларов. С начала года он заработал 398 млн долларов. За последнее время прибавилось: 48.3 млн долларов», — сообщает Bloomberg.

По данным рейтинга, самый большой капитал из российских миллиардеров у председателя правления ПАО «ГМК Норильский никель» Владимира Потанина. Он попал на 45 строчку, а его состояние — 29,4 млрд долларов. Далее на 48 месте идет председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон с 27,7 млрд долларов. Тройку российских богачей завершает бывший топ-менеджер «Лукойла» Вагит Алекперов с капиталом 23,2 млрд долларов.

Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Рыболовлев увеличил свое состояние на 1,25 млрд долларов. Пермский миллиардер покупал самые дорогие картины в мире и самолеты. Также он приобрел остров у побережья Греции и футбольный клуб «Монако».