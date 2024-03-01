В ХМАО в больнице РЖД сняли с должности главврача, устраивавшего кадровые чистки

В сургутской больнице «РЖД-Медицина» сняли с должности руководителя
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Цуканов в Уральском институте кардиологии. Екатеринбург, больничный коридор, медицина, сотрудники госпиталя, больница
За полгода работы главврача ушло несколько десятков специалистов Фото:

В сургутской больнице «РЖД-Медицина» приказом центральной дирекции здравоохранения «РЖД» по УрФО с должности снят главврач Андрей Мосалев. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения города.

«Пришел приказ центральной дирекции. Руководство не устроила модель управления Мосалева. Появилось много нареканий в его сторону, как от пациентов, так и от персонала», — сообщил собеседник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в «РЖД-Медицина». В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте медики ЖД-поликлиники массово увольняются после прихода нового руководителя Мосалева. За две недели ушло более 10 специалистов.

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В сургутской больнице «РЖД-Медицина» приказом центральной дирекции здравоохранения «РЖД» по УрФО с должности снят главврач Андрей Мосалев. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения города. «Пришел приказ центральной дирекции. Руководство не устроила модель управления Мосалева. Появилось много нареканий в его сторону, как от пациентов, так и от персонала», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в «РЖД-Медицина». В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте медики ЖД-поликлиники массово увольняются после прихода нового руководителя Мосалева. За две недели ушло более 10 специалистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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