В ХМАО в больнице РЖД сняли с должности главврача, устраивавшего кадровые чистки

В сургутской больнице «РЖД-Медицина» приказом центральной дирекции здравоохранения «РЖД» по УрФО с должности снят главврач Андрей Мосалев. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения города.
«Пришел приказ центральной дирекции. Руководство не устроила модель управления Мосалева. Появилось много нареканий в его сторону, как от пациентов, так и от персонала», — сообщил собеседник.
За разъяснениями журналист агентства обратился в «РЖД-Медицина». В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте медики ЖД-поликлиники массово увольняются после прихода нового руководителя Мосалева. За две недели ушло более 10 специалистов.
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