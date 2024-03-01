В ХМАО в больнице РЖД сняли с должности главврача, устраивавшего кадровые чистки

В сургутской больнице «РЖД-Медицина» сняли с должности руководителя

01 марта 2024 в 19:27 Размер текста - 17 +

За полгода работы главврача ушло несколько десятков специалистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В сургутской больнице «РЖД-Медицина» приказом центральной дирекции здравоохранения «РЖД» по УрФО с должности снят главврач Андрей Мосалев. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения города. «Пришел приказ центральной дирекции. Руководство не устроила модель управления Мосалева. Появилось много нареканий в его сторону, как от пациентов, так и от персонала», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в «РЖД-Медицина». В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте медики ЖД-поликлиники массово увольняются после прихода нового руководителя Мосалева. За две недели ушло более 10 специалистов.

В сургутской больнице «РЖД-Медицина» приказом центральной дирекции здравоохранения «РЖД» по УрФО с должности снят главврач Андрей Мосалев. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения города. «Пришел приказ центральной дирекции. Руководство не устроила модель управления Мосалева. Появилось много нареканий в его сторону, как от пациентов, так и от персонала», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в «РЖД-Медицина». В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте медики ЖД-поликлиники массово увольняются после прихода нового руководителя Мосалева. За две недели ушло более 10 специалистов.