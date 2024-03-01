Путин наградил свердловского министра, уходящего в отставку

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание министру строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаилу Волкову. Указ о награждении опубликован на сайте правовых актов.
«За заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный строитель Российской Федерации“ Волкову Михаилу Михайловичу», — говорится в документе. Он датируется 1 марта.
Волков возглавляет минстрой с 2016 года. После переизбрания на новый срок в 2022 году губернатор области Евгений Куйвашев при формировании нового состава правительства переназначил министра одним из последних. С конца 2023-го в свердловской политтусовке обсуждали скорую отставку Волкова, его контракт истекал 2 февраля, в последний момент Куйвашев решил его продлить до 3 августа — в силу некоторых личных обстоятельств.
Уже сейчас известно, что по его истечении Волков кабмин покинет. Он почти не появляется на рабочем месте, а первый замминистра Григорий Сурганов уверенно осваивается в статусе (пока) исполняющего обязанности.
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