Путин наградил свердловского министра, уходящего в отставку

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Пресс-конференция, посвященная проведению VI Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia и Всемирного дня городов. Екатеринбург, волков михаил
По некоторым данным, Михаил Волков должен уйти в отставку в этом году Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание министру строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаилу Волкову. Указ о награждении опубликован на сайте правовых актов.

«За заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный строитель Российской Федерации“ Волкову Михаилу Михайловичу», — говорится в документе. Он датируется 1 марта.

Волков возглавляет минстрой с 2016 года. После переизбрания на новый срок в 2022 году губернатор области Евгений Куйвашев при формировании нового состава правительства переназначил министра одним из последних. С конца 2023-го в свердловской политтусовке обсуждали скорую отставку Волкова, его контракт истекал 2 февраля, в последний момент Куйвашев решил его продлить до 3 августа — в силу некоторых личных обстоятельств.

Уже сейчас известно, что по его истечении Волков кабмин покинет. Он почти не появляется на рабочем месте, а первый замминистра Григорий Сурганов уверенно осваивается в статусе (пока) исполняющего обязанности.

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Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание министру строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаилу Волкову. Указ о награждении опубликован на сайте правовых актов. «За заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный строитель Российской Федерации“ Волкову Михаилу Михайловичу», — говорится в документе. Он датируется 1 марта. Волков возглавляет минстрой с 2016 года. После переизбрания на новый срок в 2022 году губернатор области Евгений Куйвашев при формировании нового состава правительства переназначил министра одним из последних. С конца 2023-го в свердловской политтусовке обсуждали скорую отставку Волкова, его контракт истекал 2 февраля, в последний момент Куйвашев решил его продлить до 3 августа — в силу некоторых личных обстоятельств. Уже сейчас известно, что по его истечении Волков кабмин покинет. Он почти не появляется на рабочем месте, а первый замминистра Григорий Сурганов уверенно осваивается в статусе (пока) исполняющего обязанности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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