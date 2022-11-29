Куйвашев решил судьбу министра, которому грозила отставка

Главой минстроя Свердловской области назначен Михаил Волков

Михаил Волков возглавляет свердловский минстрой с 2016 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский министр строительства Михаил Волков, руководящий ведомством с 2016 года, сохранит свой пост в новом составе областного правительства. Его кандидатуру утвердил губернатор Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU в департаменте информполитики. До последнего времени Волкову прочили уход из региональной власти.

«Губернатор Куйвашев подписал указ о назначении на пост министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова. За время, когда Волков возглавляет министерство, Свердловская область закрепилась в десятке регионов-лидеров по объему ввода жилья в стране. По итогам 2021 года на Среднем Урале были введены рекордные 2,9 миллиона квадратных метров жилья», — рассказали в департаменте.

Правительство Свердловской области в полном составе ушло в отставку 19 сентября. Это обязательная процедура после губернаторских выборов, на которых победил Евгений Куйвашев. Большинство министров уже получили переназначение в новый состав кабмина. Волков оставался одним из старожилов правительства, чье будущее до последнего времени было неизвестным.

Волков хорошо известен свердловским чиновникам еще с конца 1990-х годов. Тогда он работал замначальника департамента архитектуры администрации Екатеринбурга. В начале 2010-х его пригласили в УГМК-Холдинг на позицию заместителя директора по капстроительству. А в ноябре 2016 года Куйвашев назначил Волкова министром строительства.

Весной 2022-го, за несколько месяцев до губернаторских выборов, появились предметные разговоры об уходе Волкова из правительства. Источники URA.RU сообщали, что на кресло министра был объявлен неофициальный кастинг. Губернатор Куйвашев давал понять, что не будет против замены Волкова. Однако ни один предложенный кандидат не оказался более привлекательным. По слухам, в середине ноября попытку помешать отставке Волкова предпринял вице-мэр Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов.