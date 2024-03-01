Аналитики назвали самую прибыльную работу для вахтовиков ХМАО

Head Hunter: самую прибыльную вахтовую работу в ХМАО предлагают буровым мастерам

01 марта 2024 в 20:44 Размер текста - 17 +

Самая прибыльная вахтовая работа в ХМАО у мастеров буровых бригад Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Самыми прибыльными вахтовыми вакансиями в ХМАО являются мастера буровых бригад. На такой позиции работникам готовы платить зарплату более 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса Head Hunter. «Буровому мастеру в ХМАО за вахту в 30 дней готовы платить от 318 до 335 тысяч рублей на руки. Инженер по бурению за аналогичный период может заработать до 330 тысяч рублей. А технологу колтюбинга (установка с гибкой непрерывной насосно-компрессорной трубой — прим. URA.RU) обещают платить от 297 тысяч рублей», — следует из данных исследования. На высокую зарплату среди югорских вахтовиков может рассчитывать и инженер-технолог по буровым растворам. Специалисту готовы платить от 290 тысяч рублей на руки. Ранее URA.RU рассказывало о вакансиях, на которые чаще всего в ХМАО ищут работников. Самый большой спрос на сотрудников наблюдается среди рабочих вакансий и специалистов сферы продаж.

Самыми прибыльными вахтовыми вакансиями в ХМАО являются мастера буровых бригад. На такой позиции работникам готовы платить зарплату более 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса Head Hunter. «Буровому мастеру в ХМАО за вахту в 30 дней готовы платить от 318 до 335 тысяч рублей на руки. Инженер по бурению за аналогичный период может заработать до 330 тысяч рублей. А технологу колтюбинга (установка с гибкой непрерывной насосно-компрессорной трубой — прим. URA.RU) обещают платить от 297 тысяч рублей», — следует из данных исследования. На высокую зарплату среди югорских вахтовиков может рассчитывать и инженер-технолог по буровым растворам. Специалисту готовы платить от 290 тысяч рублей на руки. Ранее URA.RU рассказывало о вакансиях, на которые чаще всего в ХМАО ищут работников. Самый большой спрос на сотрудников наблюдается среди рабочих вакансий и специалистов сферы продаж.