Аналитики назвали самую прибыльную работу для вахтовиков ХМАО

Самыми прибыльными вахтовыми вакансиями в ХМАО являются мастера буровых бригад. На такой позиции работникам готовы платить зарплату более 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса Head Hunter.
«Буровому мастеру в ХМАО за вахту в 30 дней готовы платить от 318 до 335 тысяч рублей на руки. Инженер по бурению за аналогичный период может заработать до 330 тысяч рублей. А технологу колтюбинга (установка с гибкой непрерывной насосно-компрессорной трубой — прим. URA.RU) обещают платить от 297 тысяч рублей», — следует из данных исследования.
На высокую зарплату среди югорских вахтовиков может рассчитывать и инженер-технолог по буровым растворам. Специалисту готовы платить от 290 тысяч рублей на руки.
Ранее URA.RU рассказывало о вакансиях, на которые чаще всего в ХМАО ищут работников. Самый большой спрос на сотрудников наблюдается среди рабочих вакансий и специалистов сферы продаж.
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