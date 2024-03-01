Главное о слитом разговором офицеров ФРГ, обсуждавших атаку на Крымский мост

Немецкие офицеры ФРГ обсуждали атаку на Крымский мост и отправку Taurus Киеву

01 марта 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

Расшифровка разговора немецких военных опубликована Маргаритой Симоньян Фото: Официальный сайт «Крымский мост» В слитой беседе офицеров ФРГ от 19 февраля участвовало четыре человека, среди которых были сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте, инспектор BBC бундесвера Герхартц и начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе. Ими обсуждался удар по территориям РФ и поставка ракет на Украину. Расшифровку разговора выложила российская журналистка Маргарита Сьмоньян. Что обсуждалось в разговоре офицеров ФРГ — в материале URA.RU. «19 февраля 2024 года между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте состоялся разговор», — написала Симоньян. Расшифровка разговора опубликована в социальной сети «Вконтакте». О чем разговаривали немецкие офицеры В разговоре немецких военных присутствовали слова о возможности передать Киеву 100 ракет Taurus двумя партиями. Инспектор ВВС бундесвера Герхартц заявил, что данные ракеты при поставке Украине будут готовы к применению через восемь месяцев. Использование дальнобойных ракет Taurus планировалось в атаке на Крымский мост. Немецкие офицеры отметили размеры моста и обсудили, что для его подрыва потребуется более 20 ракет. К мосту ракеты должен доставить французский истребитель Dassault Rafale. Немецкие офицеры также негодовали по поводу решения канцлера Германии Олафа Шольца в блокировке поставок ракет Taurus. Хотя они также отметили, что, если Шольц все же решит, что Германия должна поставлять ракеты, то они будут передаваться из бундесвера. Реакция РФ Российская журналистка Маргарита Симоньян потребовала от канцлера Германии объяснения по поводу разговора немецких офицеров. Об этом она написала в своем telegram-канале. Также она потребовала ответ от посла при ФРГ в РФ и представителя МИД Германии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова нашла в разговоре офицеров ФРГ об атаке на Крым отсылку к Третьему рейху (Нацисткая Германия — прим. URA.RU). Об этом она написала в своем telegram-канале. Захарова обратила внимание отсылку в беседе немцев к военно-воздушным силам Нацисткой Германии. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Германия снова превратилась в «Заклятых врагов». В Telegram он написал, что «фрицы» очень тщательно обсуждали удары по территории РФ. Медведев подчеркнул актуальность призыва времен Велико Отечественной войны «Смерть немецко-фашистким оккупантам». Первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев отметил, что Киеву нельзя доверять ракеты Taurus. Он заявил, что они «неадекватны» и могут «шмальнуть» туда, куда им запрещают западные кураторы. Этим он поделился в беседе с РИА Новости. Германия не отреагировала на расшифровку Немецкое минобороны и Пентагон отказались комментировать представленную расшифровку разговора. «Пожалуйста примите к сведению, что мы в принципе не комментируем сообщения СМИ и их содержание», — сообщили РИА Новости в бундесвере. Обстановка на Крымском мосту В оборонном комитете Совфеда отметили, что РФ ежедневно осуществляет меры по противодействию атакам по Крымскому мосту. Об этом заявил глава оборонного комитета Совета Федерации Владимир Булавин. Также в Севастополе ранее была объявлена воздушная тревога. Губернатор региона Михаил Развожаев заявил, что движение на Крымском мосту было временно остановлено. Развожаев также отметил постоянную работу ПВО в Севастополе. Германия и ранее призывала к ударам по территории РФ Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявлял, что Германия должна поставить крылатые ракеты Taurus Киеву, чтобы ВСУ уничтожили Крымский мост. Атака на Крымский мост с помощью ракет должна было подтолкнуть Россию к переговорам. Также депутаты нескольких бундестага Германии от нескольких партий призывали канцлера Шольца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Некоторые из них открыто заявляли о необходимости наносить удары по России. Свой отказ в поставке ракет Шольц объяснял тем, что «они могут поразить цель где-нибудь в Москве». Также он отмечал, что невозможно в текущих обстоятельствах отправить на Украину немецких специалистов для контроля над применением Taurus. Также на Украине заявляли, что при получении ракет от Германии, Киев имеет право атаковать территории России. Об этом заявлял председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко. Он отмечал, что-то, по каким целям будут бить украинские ракеты, зависит только от Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В слитой беседе офицеров ФРГ от 19 февраля участвовало четыре человека, среди которых были сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте, инспектор BBC бундесвера Герхартц и начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе. Ими обсуждался удар по территориям РФ и поставка ракет на Украину. Расшифровку разговора выложила российская журналистка Маргарита Сьмоньян. Что обсуждалось в разговоре офицеров ФРГ — в материале URA.RU. «19 февраля 2024 года между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте состоялся разговор», — написала Симоньян. Расшифровка разговора опубликована в социальной сети «Вконтакте». В разговоре немецких военных присутствовали слова о возможности передать Киеву 100 ракет Taurus двумя партиями. Инспектор ВВС бундесвера Герхартц заявил, что данные ракеты при поставке Украине будут готовы к применению через восемь месяцев. Использование дальнобойных ракет Taurus планировалось в атаке на Крымский мост. Немецкие офицеры отметили размеры моста и обсудили, что для его подрыва потребуется более 20 ракет. К мосту ракеты должен доставить французский истребитель Dassault Rafale. Немецкие офицеры также негодовали по поводу решения канцлера Германии Олафа Шольца в блокировке поставок ракет Taurus. Хотя они также отметили, что, если Шольц все же решит, что Германия должна поставлять ракеты, то они будут передаваться из бундесвера. Реакция РФ Российская журналистка Маргарита Симоньян потребовала от канцлера Германии объяснения по поводу разговора немецких офицеров. Об этом она написала в своем telegram-канале. Также она потребовала ответ от посла при ФРГ в РФ и представителя МИД Германии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова нашла в разговоре офицеров ФРГ об атаке на Крым отсылку к Третьему рейху (Нацисткая Германия — прим. URA.RU). Об этом она написала в своем telegram-канале. Захарова обратила внимание отсылку в беседе немцев к военно-воздушным силам Нацисткой Германии. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Германия снова превратилась в «Заклятых врагов». В Telegram он написал, что «фрицы» очень тщательно обсуждали удары по территории РФ. Медведев подчеркнул актуальность призыва времен Велико Отечественной войны «Смерть немецко-фашистким оккупантам». Первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев отметил, что Киеву нельзя доверять ракеты Taurus. Он заявил, что они «неадекватны» и могут «шмальнуть» туда, куда им запрещают западные кураторы. Этим он поделился в беседе с РИА Новости. Германия не отреагировала на расшифровку Немецкое минобороны и Пентагон отказались комментировать представленную расшифровку разговора. «Пожалуйста примите к сведению, что мы в принципе не комментируем сообщения СМИ и их содержание», — сообщили РИА Новости в бундесвере. Обстановка на Крымском мосту В оборонном комитете Совфеда отметили, что РФ ежедневно осуществляет меры по противодействию атакам по Крымскому мосту. Об этом заявил глава оборонного комитета Совета Федерации Владимир Булавин. Также в Севастополе ранее была объявлена воздушная тревога. Губернатор региона Михаил Развожаев заявил, что движение на Крымском мосту было временно остановлено. Развожаев также отметил постоянную работу ПВО в Севастополе. Германия и ранее призывала к ударам по территории РФ Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявлял, что Германия должна поставить крылатые ракеты Taurus Киеву, чтобы ВСУ уничтожили Крымский мост. Атака на Крымский мост с помощью ракет должна было подтолкнуть Россию к переговорам. Также депутаты нескольких бундестага Германии от нескольких партий призывали канцлера Шольца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Некоторые из них открыто заявляли о необходимости наносить удары по России. Свой отказ в поставке ракет Шольц объяснял тем, что «они могут поразить цель где-нибудь в Москве». Также он отмечал, что невозможно в текущих обстоятельствах отправить на Украину немецких специалистов для контроля над применением Taurus. Также на Украине заявляли, что при получении ракет от Германии, Киев имеет право атаковать территории России. Об этом заявлял председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко. Он отмечал, что-то, по каким целям будут бить украинские ракеты, зависит только от Украины.