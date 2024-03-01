В ХМАО аппарат гордумы заподозрили в игнорировании посетителей. Видео

Скандальный общественник не смог добиться ответа от думы Мегиона

01 марта 2024 в 21:45 Размер текста - 17 +

В думе Мегиона отказались отвечать на вопросы посетителя Фото: Александр Елизаров © URA.RU В думе Мегиона (ХМАО) перестали разговаривать с посетителями. Странное поведение сотрудников аппарата зафиксировал на видео местный одиозный общественник Михаил Котельников, который пришел, чтобы записаться на прием к спикеру Анатолию Алтапову. Снятое им видео отправил в редакцию читатель URA.RU на условиях анонимности. «Добрый день. Я никак не могу к Алтапову записаться, Анатолию Александровичу (стучит). Что, тишина? Я к Алтапову не могу записаться на прием, помогите, пожалуйста. А Курушин у себя? У себя? Можно зайти? Девушка, спросите, пожалуйста, можно зайти, нельзя?» — пытался добиться реакции Котельников. Сотрудники аппарата делали вид, что в помещении никого нет. Поздоровалась с общественником только одна сотрудница, но и в ответ на вопрос она не сказала ни слова. Причина бойкота неизвестна. В беседе с URA.RU Котельников сообщил, что пытался вернуть свой телефон, который у него якобы изъяли во время приемки «Мега-парка». Побеседовать с Алтаповым он хотел из-за своего обращения к президенту. Связаться с Алтаповым и получить комментарий городской думы не удалось — спикер не ответил на звонок журналиста агентства. В аппарат направлен запрос, ответ ожидается. Котельников в 2022 году становился героем скандала. Он обвинял первого вице-мэра Мегиона Алчинова в попытке выбить у него из рук телефон на входе в мэрию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В думе Мегиона (ХМАО) перестали разговаривать с посетителями. Странное поведение сотрудников аппарата зафиксировал на видео местный одиозный общественник Михаил Котельников, который пришел, чтобы записаться на прием к спикеру Анатолию Алтапову. Снятое им видео отправил в редакцию читатель URA.RU на условиях анонимности. «Добрый день. Я никак не могу к Алтапову записаться, Анатолию Александровичу (стучит). Что, тишина? Я к Алтапову не могу записаться на прием, помогите, пожалуйста. А Курушин у себя? У себя? Можно зайти? Девушка, спросите, пожалуйста, можно зайти, нельзя?» — пытался добиться реакции Котельников. Сотрудники аппарата делали вид, что в помещении никого нет. Поздоровалась с общественником только одна сотрудница, но и в ответ на вопрос она не сказала ни слова. Причина бойкота неизвестна. В беседе с URA.RU Котельников сообщил, что пытался вернуть свой телефон, который у него якобы изъяли во время приемки «Мега-парка». Побеседовать с Алтаповым он хотел из-за своего обращения к президенту. Связаться с Алтаповым и получить комментарий городской думы не удалось — спикер не ответил на звонок журналиста агентства. В аппарат направлен запрос, ответ ожидается. Котельников в 2022 году становился героем скандала. Он обвинял первого вице-мэра Мегиона Алчинова в попытке выбить у него из рук телефон на входе в мэрию.