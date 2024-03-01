В ХМАО аппарат гордумы заподозрили в игнорировании посетителей. Видео

Скандальный общественник не смог добиться ответа от думы Мегиона
© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация города Мегион. Мегион, флаг югры, флаг россии, флаг мегиона
В думе Мегиона отказались отвечать на вопросы посетителя Фото:

В думе Мегиона (ХМАО) перестали разговаривать с посетителями. Странное поведение сотрудников аппарата зафиксировал на видео местный одиозный общественник Михаил Котельников, который пришел, чтобы записаться на прием к спикеру Анатолию Алтапову. Снятое им видео отправил в редакцию читатель URA.RU на условиях анонимности.

«Добрый день. Я никак не могу к Алтапову записаться, Анатолию Александровичу (стучит). Что, тишина? Я к Алтапову не могу записаться на прием, помогите, пожалуйста. А Курушин у себя? У себя? Можно зайти? Девушка, спросите, пожалуйста, можно зайти, нельзя?» — пытался добиться реакции Котельников.

Сотрудники аппарата делали вид, что в помещении никого нет. Поздоровалась с общественником только одна сотрудница, но и в ответ на вопрос она не сказала ни слова. Причина бойкота неизвестна.

В беседе с URA.RU Котельников сообщил, что пытался вернуть свой телефон, который у него якобы изъяли во время приемки «Мега-парка». Побеседовать с Алтаповым он хотел из-за своего обращения к президенту. Связаться с Алтаповым и получить комментарий городской думы не удалось — спикер не ответил на звонок журналиста агентства. В аппарат направлен запрос, ответ ожидается.

Котельников в 2022 году становился героем скандала. Он обвинял первого вице-мэра Мегиона Алчинова в попытке выбить у него из рук телефон на входе в мэрию.

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В думе Мегиона (ХМАО) перестали разговаривать с посетителями. Странное поведение сотрудников аппарата зафиксировал на видео местный одиозный общественник Михаил Котельников, который пришел, чтобы записаться на прием к спикеру Анатолию Алтапову. Снятое им видео отправил в редакцию читатель URA.RU на условиях анонимности. «Добрый день. Я никак не могу к Алтапову записаться, Анатолию Александровичу (стучит). Что, тишина? Я к Алтапову не могу записаться на прием, помогите, пожалуйста. А Курушин у себя? У себя? Можно зайти? Девушка, спросите, пожалуйста, можно зайти, нельзя?» — пытался добиться реакции Котельников. Сотрудники аппарата делали вид, что в помещении никого нет. Поздоровалась с общественником только одна сотрудница, но и в ответ на вопрос она не сказала ни слова. Причина бойкота неизвестна. В беседе с URA.RU Котельников сообщил, что пытался вернуть свой телефон, который у него якобы изъяли во время приемки «Мега-парка». Побеседовать с Алтаповым он хотел из-за своего обращения к президенту. Связаться с Алтаповым и получить комментарий городской думы не удалось — спикер не ответил на звонок журналиста агентства. В аппарат направлен запрос, ответ ожидается. Котельников в 2022 году становился героем скандала. Он обвинял первого вице-мэра Мегиона Алчинова в попытке выбить у него из рук телефон на входе в мэрию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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