Молодым семьям Нижнего Тагила дали деньги на покупку жилья

02 марта 2024 в 01:19 Размер текста - 17 +

Владислав Пинаев подчеркнул, что шесть семей, получивших сертификат, многодетные Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) молодым семьям вручили сертификаты для получения социальной выплаты на покупку жилья, строительство дома или погашение ипотеки. Днем 1 марта такие свидетельства получили 14 семей, шесть из которых многодетные, рассказал мэр города Владислав Пинаев. «Вручили молодым семьям сертификаты о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья, строительство своего дома или погашение ипотеки… Сегодня свидетельства получили 14 тагильских семей, шесть из которых многодетные», — написал Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Мэр подчеркнул, что Нижний Тагил много лет участвует в федеральной и региональной программах поддержки семей. Средства из местного бюджета на эти цели закладываются постоянно. Пинаев также упомянул послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина, где большой блок был посвящен поддержке многодетных семей и традиционных ценностей. Одна из инициатив — запуск нового нацпроекта «Семья».

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) молодым семьям вручили сертификаты для получения социальной выплаты на покупку жилья, строительство дома или погашение ипотеки. Днем 1 марта такие свидетельства получили 14 семей, шесть из которых многодетные, рассказал мэр города Владислав Пинаев. «Вручили молодым семьям сертификаты о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья, строительство своего дома или погашение ипотеки… Сегодня свидетельства получили 14 тагильских семей, шесть из которых многодетные», — написал Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Мэр подчеркнул, что Нижний Тагил много лет участвует в федеральной и региональной программах поддержки семей. Средства из местного бюджета на эти цели закладываются постоянно. Пинаев также упомянул послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина, где большой блок был посвящен поддержке многодетных семей и традиционных ценностей. Одна из инициатив — запуск нового нацпроекта «Семья».