Украина получит первую партию боеприпасов по инициативе Чехии

02 марта 2024 в 01:46 Размер текста - 17 +

Украина получит новые боеприпасы в ближайшие недели, заявил Ян Йиреш Фото: Lance Cpl. Tanner D. Lambert / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина в скором времени получит первую партию артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии по закупке боеприпасов для ВСУ в третьих странах. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Чехии Ян Йиреш в беседе с журналистами агентства Bloomberg. «В ближайшие недели Украина получит первую партию боеприпасов», — сказал Ян Йиреш, его слова приводит Bloomberg . Представитель оборонного ведомства Чехии отметил участие других европейских стран в инициативе, однако не уточнил, кто будет финансировать закупки и из чьих запасов планируется взять боеприпасы Президент Чехии Петр Павел, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля, заявил о возможности закупки сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины при наличии финансов. Позже французский лидер Эммануэль Макрон объявил о создании коалиции по снабжению Украины боеприпасами. URA.RU собрало всю известную информацию о новой коалиции ЕС по поставкам боеприпасов для ВСУ в единый материал.

Украина в скором времени получит первую партию артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии по закупке боеприпасов для ВСУ в третьих странах. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Чехии Ян Йиреш в беседе с журналистами агентства Bloomberg. «В ближайшие недели Украина получит первую партию боеприпасов», — сказал Ян Йиреш, его слова приводит Bloomberg. Представитель оборонного ведомства Чехии отметил участие других европейских стран в инициативе, однако не уточнил, кто будет финансировать закупки и из чьих запасов планируется взять боеприпасы Президент Чехии Петр Павел, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля, заявил о возможности закупки сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины при наличии финансов. Позже французский лидер Эммануэль Макрон объявил о создании коалиции по снабжению Украины боеприпасами. URA.RU собрало всю известную информацию о новой коалиции ЕС по поставкам боеприпасов для ВСУ в единый материал.