01 марта 2024

Украина получит первую партию боеприпасов по инициативе Чехии

© Служба новостей «URA.RU»
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Украина получит новые боеприпасы в ближайшие недели, заявил Ян Йиреш Фото:
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Украина в скором времени получит первую партию артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии по закупке боеприпасов для ВСУ в третьих странах. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Чехии Ян Йиреш в беседе с журналистами агентства Bloomberg.

«В ближайшие недели Украина получит первую партию боеприпасов», — сказал Ян Йиреш, его слова приводит Bloomberg. Представитель оборонного ведомства Чехии отметил участие других европейских стран в инициативе, однако не уточнил, кто будет финансировать закупки и из чьих запасов планируется взять боеприпасы

Президент Чехии Петр Павел, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля, заявил о возможности закупки сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины при наличии финансов. Позже французский лидер Эммануэль Макрон объявил о создании коалиции по снабжению Украины боеприпасами. URA.RU собрало всю известную информацию о новой коалиции ЕС по поставкам боеприпасов для ВСУ в единый материал.

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Украина в скором времени получит первую партию артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии по закупке боеприпасов для ВСУ в третьих странах. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Чехии Ян Йиреш в беседе с журналистами агентства Bloomberg. «В ближайшие недели Украина получит первую партию боеприпасов», — сказал Ян Йиреш, его слова приводит Bloomberg. Представитель оборонного ведомства Чехии отметил участие других европейских стран в инициативе, однако не уточнил, кто будет финансировать закупки и из чьих запасов планируется взять боеприпасы Президент Чехии Петр Павел, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля, заявил о возможности закупки сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины при наличии финансов. Позже французский лидер Эммануэль Макрон объявил о создании коалиции по снабжению Украины боеприпасами. URA.RU собрало всю известную информацию о новой коалиции ЕС по поставкам боеприпасов для ВСУ в единый материал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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