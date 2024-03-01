Зеленский допустил потерю второго крупнейшего города Украины: значение Харькова в СВО

Зеленский заявил о рисках потери Харькова

02 марта 2024 в 03:51 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что не может посоветовать харьковчанам возвращаться домой Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство и военное командование работают над усилением обороны второго по масштабу города страны — Харькова из-за приближающейся российской армии. О том, какое у него экономическое положение и стратегическое значение для специальной военной операции России — в материале URA.RU. Зеленский допустил потерю контроля над Харьковом Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины могут не удержать Харьков, поскольку ВС РФ продолжают продвигаться вперед. Он призвал оттеснить армию России на большее расстояние, так как не видит другого способа для удержания города под контролем. Украинский лидер отметил необходимость усилить системы противовоздушной обороны Харькова, заявив, что это нынешняя задача руководства. Также Зеленский сказал, что пока не может посоветовать жителям города вернуться домой из эвакуации. «Что касается возвращения харьковчан. Понимаете, я не считаю, что сейчас Харьков так защищен, чтобы я мог посоветовать людям возвращаться. Это выбор харьковчан. На сегодняшний день это так», — приводит слова президента украинское издание «Страна.ua». Сейчас в регионе стремительно падают цены на жилье. На одной из платформ с объявлениями о недвижимости за пять дней появилось около тысячи новых предложений. Экономическое значение Харьковская область находится в удобном экономико-географическом положении — сказывается близость угольно-металлургической базы Донбасса и Приднепровья. Подобное расположение стимулировало рост машиностроения и металлообработки, а соседство с Центрально-Черноземным, Юго-Западным и южным районами России определило развитие предприятий агропромышленного комплекса. В Харьковской области находится ведущий на Украине комплекс энергетического, сельскохозяйственного, транспортного и электротехнического машиностроения. По уровню валового регионального продукта регион находится на шестом месте. Область также богата крупными газовыми месторождениями — Ефремовским и Шебелинским. Некоторые города района специализируются и на химической промышленности и производстве стройматериалов. Цементно-шиферный завод в Балаклее и Химический завод в Первомайском — одни из крупнейших в Европе. Военно-стратегическое значение Именно с этой территории ведется обстрел Белгородской области России. Так, источник ТАСС в силовых ведомствах заявлял, что в селе Липицы Харьковской области находится расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, удары которой были нанесены по Белгороду. По его словам, именно отсюда был сбит Ил-76 с украинскими пленными. Аналитики уточняют, что без взятия Харькова не удастся достичь целей СВО, поскольку отсюда ведутся атаки на жителей Белгорода и тут появляются радикальные националистские объединения. «Не произойдет и денацификация, поскольку именно Харьков — один из главных очагов нацизма. Именно оттуда происходит батальон „Азов“ (запрещенная на территории России террористическая организация), именно с расстрела на Рымарской в Харькове начался террор против противников майдана, именно фанаты харьковского „Металлиста“ убивали одесситов», — заявил изданию «Царьград» политический аналитик Юрий Голубь. Также Харьковская область имеет развитую транспортную сеть, в которой 60% объема перевозок приходится на долю железнодорожного транспорта. Регион напрямую соединен с Москвой через автомагистраль Харьков — Москва. Его часто называют потенциальным «плацдармом» для наступления сил НАТО на центральную часть России. *Батальон «Азов» — запрещенная на территории России террористическая организация Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство и военное командование работают над усилением обороны второго по масштабу города страны — Харькова из-за приближающейся российской армии. О том, какое у него экономическое положение и стратегическое значение для специальной военной операции России — в материале URA.RU. Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины могут не удержать Харьков, поскольку ВС РФ продолжают продвигаться вперед. Он призвал оттеснить армию России на большее расстояние, так как не видит другого способа для удержания города под контролем. Украинский лидер отметил необходимость усилить системы противовоздушной обороны Харькова, заявив, что это нынешняя задача руководства. Также Зеленский сказал, что пока не может посоветовать жителям города вернуться домой из эвакуации. «Что касается возвращения харьковчан. Понимаете, я не считаю, что сейчас Харьков так защищен, чтобы я мог посоветовать людям возвращаться. Это выбор харьковчан. На сегодняшний день это так», — приводит слова президента украинское издание «Страна.ua». Сейчас в регионе стремительно падают цены на жилье. На одной из платформ с объявлениями о недвижимости за пять дней появилось около тысячи новых предложений. Харьковская область находится в удобном экономико-географическом положении — сказывается близость угольно-металлургической базы Донбасса и Приднепровья. Подобное расположение стимулировало рост машиностроения и металлообработки, а соседство с Центрально-Черноземным, Юго-Западным и южным районами России определило развитие предприятий агропромышленного комплекса. В Харьковской области находится ведущий на Украине комплекс энергетического, сельскохозяйственного, транспортного и электротехнического машиностроения. По уровню валового регионального продукта регион находится на шестом месте. Область также богата крупными газовыми месторождениями — Ефремовским и Шебелинским. Некоторые города района специализируются и на химической промышленности и производстве стройматериалов. Цементно-шиферный завод в Балаклее и Химический завод в Первомайском — одни из крупнейших в Европе. Именно с этой территории ведется обстрел Белгородской области России. Так, источник ТАСС в силовых ведомствах заявлял, что в селе Липицы Харьковской области находится расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, удары которой были нанесены по Белгороду. По его словам, именно отсюда был сбит Ил-76 с украинскими пленными. Аналитики уточняют, что без взятия Харькова не удастся достичь целей СВО, поскольку отсюда ведутся атаки на жителей Белгорода и тут появляются радикальные националистские объединения. «Не произойдет и денацификация, поскольку именно Харьков — один из главных очагов нацизма. Именно оттуда происходит батальон „Азов“ (запрещенная на территории России террористическая организация), именно с расстрела на Рымарской в Харькове начался террор против противников майдана, именно фанаты харьковского „Металлиста“ убивали одесситов», — заявил изданию «Царьград» политический аналитик Юрий Голубь. Также Харьковская область имеет развитую транспортную сеть, в которой 60% объема перевозок приходится на долю железнодорожного транспорта. Регион напрямую соединен с Москвой через автомагистраль Харьков — Москва. Его часто называют потенциальным «плацдармом» для наступления сил НАТО на центральную часть России. *Батальон «Азов» — запрещенная на территории России террористическая организация