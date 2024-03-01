Зеленский допустил потерю контроля над Харьковом

Вооруженные силы Украины могут не удержать Харьков, поскольку российская армия продолжает продвигаться вперед. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на большее расстояние. По-другому полностью защитить Харьков будет очень сложно», — передает РИА Новости слова Зеленского.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских военных с освобождением Авдеевки. Также армия РФ провела успешную операцию в Работино на запорожской линии фронта. Зеленский еще 20 февраля предупреждал о возможной потери Харькова, указывая на сложную обстановку по этой линии фронта.
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