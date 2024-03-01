Зеленский допустил потерю контроля над Харьковом

02 марта 2024 в 00:21 Размер текста - 17 +

Зеленский предупредил, что ВСУ могут не удержать Харьков из-за российского наступления Фото: Официальный сайт президента Украины Вооруженные силы Украины могут не удержать Харьков, поскольку российская армия продолжает продвигаться вперед. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на большее расстояние. По-другому полностью защитить Харьков будет очень сложно», — передает РИА Новости слова Зеленского. Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских военных с освобождением Авдеевки. Также армия РФ провела успешную операцию в Работино на запорожской линии фронта. Зеленский еще 20 февраля предупреждал о возможной потери Харькова, указывая на сложную обстановку по этой линии фронта.

Вооруженные силы Украины могут не удержать Харьков, поскольку российская армия продолжает продвигаться вперед. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на большее расстояние. По-другому полностью защитить Харьков будет очень сложно», — передает РИА Новости слова Зеленского. Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских военных с освобождением Авдеевки. Также армия РФ провела успешную операцию в Работино на запорожской линии фронта. Зеленский еще 20 февраля предупреждал о возможной потери Харькова, указывая на сложную обстановку по этой линии фронта.