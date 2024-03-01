01 марта 2024

Зеленский допустил потерю контроля над Харьковом

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Зеленский предупредил, что ВСУ могут не удержать Харьков из-за российского наступления Фото:

Вооруженные силы Украины могут не удержать Харьков, поскольку российская армия продолжает продвигаться вперед. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на большее расстояние. По-другому полностью защитить Харьков будет очень сложно», — передает РИА Новости слова Зеленского.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских военных с освобождением Авдеевки. Также армия РФ провела успешную операцию в Работино на запорожской линии фронта. Зеленский еще 20 февраля предупреждал о возможной потери Харькова, указывая на сложную обстановку по этой линии фронта.

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Вооруженные силы Украины могут не удержать Харьков, поскольку российская армия продолжает продвигаться вперед. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на большее расстояние. По-другому полностью защитить Харьков будет очень сложно», — передает РИА Новости слова Зеленского. Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских военных с освобождением Авдеевки. Также армия РФ провела успешную операцию в Работино на запорожской линии фронта. Зеленский еще 20 февраля предупреждал о возможной потери Харькова, указывая на сложную обстановку по этой линии фронта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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