01 марта 2024

В Курганской области ребенок выбежал на дорогу под колеса автомобиля. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, пешеходный переход, дорожный знак, осторожно дети
Ребенок перебегал дорогу по пешеходному переходу Фото:

В Шадринске Курганской области ребенок выбежал на дорогу прямо под колеса автомобиля. Он перебегал дорогу при смене сигналов светофора, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Водитель 2002 года рождения ехал на автомобиле ГАЗ-31105. При проезде пешеходного перехода, молодой человек наехал на мальчика 2013 года рождения, который перебегал дорогу при смене сигналов светофора», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

В результате ДТП ребенок получил травмы. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Сотрудники Госавтоинспекции призывают родителей регулярно напоминать ребенку, где можно безопасно перейти дорогу, а также обучать детей умению обеспечивать свою безопасность и беречь свою жизнь.

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В Шадринске Курганской области ребенок выбежал на дорогу прямо под колеса автомобиля. Он перебегал дорогу при смене сигналов светофора, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель 2002 года рождения ехал на автомобиле ГАЗ-31105. При проезде пешеходного перехода, молодой человек наехал на мальчика 2013 года рождения, который перебегал дорогу при смене сигналов светофора», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». В результате ДТП ребенок получил травмы. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Сотрудники Госавтоинспекции призывают родителей регулярно напоминать ребенку, где можно безопасно перейти дорогу, а также обучать детей умению обеспечивать свою безопасность и беречь свою жизнь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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