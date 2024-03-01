В Курганской области ребенок выбежал на дорогу под колеса автомобиля. Видео

02 марта 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Ребенок перебегал дорогу по пешеходному переходу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринске Курганской области ребенок выбежал на дорогу прямо под колеса автомобиля. Он перебегал дорогу при смене сигналов светофора, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель 2002 года рождения ехал на автомобиле ГАЗ-31105. При проезде пешеходного перехода, молодой человек наехал на мальчика 2013 года рождения, который перебегал дорогу при смене сигналов светофора», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». В результате ДТП ребенок получил травмы. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Сотрудники Госавтоинспекции призывают родителей регулярно напоминать ребенку, где можно безопасно перейти дорогу, а также обучать детей умению обеспечивать свою безопасность и беречь свою жизнь.

В Шадринске Курганской области ребенок выбежал на дорогу прямо под колеса автомобиля. Он перебегал дорогу при смене сигналов светофора, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель 2002 года рождения ехал на автомобиле ГАЗ-31105. При проезде пешеходного перехода, молодой человек наехал на мальчика 2013 года рождения, который перебегал дорогу при смене сигналов светофора», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». В результате ДТП ребенок получил травмы. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Сотрудники Госавтоинспекции призывают родителей регулярно напоминать ребенку, где можно безопасно перейти дорогу, а также обучать детей умению обеспечивать свою безопасность и беречь свою жизнь.