Поквартирный обход члены УИК проводят с 17 февраля по 7 марта Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

В Челябинске сотрудники участковых избирательных комиссий (УИК) оставляют на ручках дверей в квартиры информационные бирки. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Пришел с прогулки и увидел, что на ручке двери в мою квартиру весит бирка с приглашением прийти на выборы президента РФ. На бирке указано, что сотрудник УИК не застал меня дома, поэтому оставил бирку», — рассказал URA.RU читатель.

На приглашении указан номер избирательного участка, его адрес и контактный телефон. На обратной стороне — какие сервисы есть на интернет-портале ЦИК России. В частности, информация об избирательных комиссиях, кандидатах в президенты РФ и возможности проголосовать по месту жительства, а не по прописке.

Поквартирный обход перед выборами президента РФ проводится в России с 17 февраля по 7 марта, сообщает пресс-служба ЦИК в официальном telegram-канале. Члены избирательной комиссии рассказывают о ходе избирательной кампании, зарегистрированных кандидатах, возможных формах голосования: на участке, на дому, по месту нахождения или дистанционно.

Узнать члена УИК можно по жилету с логотипом выборов, нагрудному знаку в форме буквы «V» в цвете российского триколора. Также с собой у него должен быть бейдж с указанием ФИО, удостоверение и паспорт.

Президентские выборы пройдут в РФ с 15 по 17 марта 2024 года. В число зарегистрированных кандидатов входит самовыдвиженец Владимир Путин, зампред Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов.

Вот такие бирки-приглашения на дверях оставляют члены УИК Фото предоставлено читателем

На обратной стороне указана информация об сервисах на интернет-портале ЦИК России Фото предоставлено читателем