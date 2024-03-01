Mash опубликовал фото части беспилотника, ударившего по дому в Петербурге

02 марта 2024 в 10:57 Размер текста - 17 +

Из атакованных беспилотником домов эвакуировали людей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В интернете опубликовали фото с частью беспилотника, врезавшегося в жилой дом в Санкт-Петербурге. Кадры предоставил telegram-канал «Mash на Мойке», предположив, что дрон был кустарного производства. Новость по теме Жилые дома Петербурга впервые атаковал дрон: что известно к этому часу. Видео «По нашей информации, ВСУ атаковали Петербург дроном кустарного производства с примерно 3,5 килограмма взрывчатки на борту. Возможная цель — нефтебаза „Ручьи“», — написали авторы канала. Ранее СМИ сообщили о беспилотнике, атаковавшем жилые дома в северной столице России. Сообщалось, что на место выехали экстренные службы. Также из помещений были эвакуированы 100 человек. Позже власти Красногвардейского района подтвердили ЧП, уточнив, что пострадавших нет. Часть беспилотника, атаковавшего жилые дома в Петербурге Фото: «Mash на Мойке» https://t.me/mashmoyka/15325

В интернете опубликовали фото с частью беспилотника, врезавшегося в жилой дом в Санкт-Петербурге. Кадры предоставил telegram-канал «Mash на Мойке», предположив, что дрон был кустарного производства. «По нашей информации, ВСУ атаковали Петербург дроном кустарного производства с примерно 3,5 килограмма взрывчатки на борту. Возможная цель — нефтебаза „Ручьи“», — написали авторы канала. Ранее СМИ сообщили о беспилотнике, атаковавшем жилые дома в северной столице России. Сообщалось, что на место выехали экстренные службы. Также из помещений были эвакуированы 100 человек. Позже власти Красногвардейского района подтвердили ЧП, уточнив, что пострадавших нет.