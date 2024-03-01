Mash опубликовал фото части беспилотника, ударившего по дому в Петербурге

В интернете опубликовали фото с частью беспилотника, врезавшегося в жилой дом в Санкт-Петербурге. Кадры предоставил telegram-канал «Mash на Мойке», предположив, что дрон был кустарного производства.
«По нашей информации, ВСУ атаковали Петербург дроном кустарного производства с примерно 3,5 килограмма взрывчатки на борту. Возможная цель — нефтебаза „Ручьи“», — написали авторы канала.
Ранее СМИ сообщили о беспилотнике, атаковавшем жилые дома в северной столице России. Сообщалось, что на место выехали экстренные службы. Также из помещений были эвакуированы 100 человек. Позже власти Красногвардейского района подтвердили ЧП, уточнив, что пострадавших нет.
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