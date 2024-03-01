01 марта 2024

Mash опубликовал фото части беспилотника, ударившего по дому в Петербурге

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Последствия пожара в жилом доме на улице Стахановская, 51а. Екатеринбург, жилой дом, пожар, гарь, происшествие, копоть, последствия взрыва, улица стахановская51а
Из атакованных беспилотником домов эвакуировали людей (архивное фото) Фото:

В интернете опубликовали фото с частью беспилотника, врезавшегося в жилой дом в Санкт-Петербурге. Кадры предоставил telegram-канал «Mash на Мойке», предположив, что дрон был кустарного производства.

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«По нашей информации, ВСУ атаковали Петербург дроном кустарного производства с примерно 3,5 килограмма взрывчатки на борту. Возможная цель — нефтебаза „Ручьи“», — написали авторы канала.

Ранее СМИ сообщили о беспилотнике, атаковавшем жилые дома в северной столице России. Сообщалось, что на место выехали экстренные службы. Также из помещений были эвакуированы 100 человек. Позже власти Красногвардейского района подтвердили ЧП, уточнив, что пострадавших нет.

Часть беспилотника, атаковавшего жилые дома в Петербурге
Часть беспилотника, атаковавшего жилые дома в Петербурге
Фото:

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В интернете опубликовали фото с частью беспилотника, врезавшегося в жилой дом в Санкт-Петербурге. Кадры предоставил telegram-канал «Mash на Мойке», предположив, что дрон был кустарного производства. «По нашей информации, ВСУ атаковали Петербург дроном кустарного производства с примерно 3,5 килограмма взрывчатки на борту. Возможная цель — нефтебаза „Ручьи“», — написали авторы канала. Ранее СМИ сообщили о беспилотнике, атаковавшем жилые дома в северной столице России. Сообщалось, что на место выехали экстренные службы. Также из помещений были эвакуированы 100 человек. Позже власти Красногвардейского района подтвердили ЧП, уточнив, что пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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