Голая екатеринбурженка ползала по проезжей части
В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов обнаженная женщина регулировала движение автомобилей. Об этом рассказала очевидица инцидента.
«Голая девушка посреди проспекта Космонавтов сегодня [2 марта] регулировала движение», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ» слова очевидицы. Она добавила, что инцидент произошел возле торгового центра «Белка».
Похожая ситуация случилась в октябре на улице Щербакова. Тогда голая екатеринбурженка выкатилась на проезжую часть дороги. Позже силовики забрали гражданку и передали медикам.
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