01 марта 2024

Екатеринбуржцы заметили голую женщину, регулирующую движение машин. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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БЦ «Высоцкий». Екатеринбург, затор, автомобильная пробка, автомобили, городской транспорт
Голая екатеринбурженка ползала по проезжей части Фото:

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов обнаженная женщина регулировала движение автомобилей. Об этом рассказала очевидица инцидента.

«Голая девушка посреди проспекта Космонавтов сегодня [2 марта] регулировала движение», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ» слова очевидицы. Она добавила, что инцидент произошел возле торгового центра «Белка».

Похожая ситуация случилась в октябре на улице Щербакова. Тогда голая екатеринбурженка выкатилась на проезжую часть дороги. Позже силовики забрали гражданку и передали медикам.

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В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов обнаженная женщина регулировала движение автомобилей. Об этом рассказала очевидица инцидента. «Голая девушка посреди проспекта Космонавтов сегодня [2 марта] регулировала движение», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ» слова очевидицы. Она добавила, что инцидент произошел возле торгового центра «Белка». Похожая ситуация случилась в октябре на улице Щербакова. Тогда голая екатеринбурженка выкатилась на проезжую часть дороги. Позже силовики забрали гражданку и передали медикам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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