Mash сообщил о повторной атаке на Санкт-Петербург

Экстренные службы предостерегли граждан о повторной атаке БПЛА, пишет Mash
В Санкт-Петербурге сообщают о повторной атаке беспилотника. Местных жителей попросили отойти как можно дальше от места взрыва, пишет telegram-канал Mash. До этого сообщалось о дроне, врезавшемся в жилой дом.
«По словам очевидцев, прямо сейчас экстренные службы в громкоговоритель передали информацию о возможной повторной атаке БПЛА», — передает telegram-канал. Уточняется, что на месте происшествия глушат связь и просят граждан покинуть место происшествия.
Ранее сообщалось об атаке беспилотника на жилые дома в Петербурге. Пострадавших в результате происшествия нет. Жители домов были эвакуированы из помещений.
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