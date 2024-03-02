Mash сообщил о повторной атаке на Санкт-Петербург

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Пожарно-тактические учения в торгово-развлекательном комплексе «Семейный парк». Магнитогорск, мигалка, огонь
Экстренные службы предостерегли граждан о повторной атаке БПЛА, пишет Mash Фото:

В Санкт-Петербурге сообщают о повторной атаке беспилотника. Местных жителей попросили отойти как можно дальше от места взрыва, пишет telegram-канал Mash. До этого сообщалось о дроне, врезавшемся в жилой дом.

«По словам очевидцев, прямо сейчас экстренные службы в громкоговоритель передали информацию о возможной повторной атаке БПЛА», — передает telegram-канал. Уточняется, что на месте происшествия глушат связь и просят граждан покинуть место происшествия.

Ранее сообщалось об атаке беспилотника на жилые дома в Петербурге. Пострадавших в результате происшествия нет. Жители домов были эвакуированы из помещений.

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В Санкт-Петербурге сообщают о повторной атаке беспилотника. Местных жителей попросили отойти как можно дальше от места взрыва, пишет telegram-канал Mash. До этого сообщалось о дроне, врезавшемся в жилой дом. «По словам очевидцев, прямо сейчас экстренные службы в громкоговоритель передали информацию о возможной повторной атаке БПЛА», — передает telegram-канал. Уточняется, что на месте происшествия глушат связь и просят граждан покинуть место происшествия. Ранее сообщалось об атаке беспилотника на жилые дома в Петербурге. Пострадавших в результате происшествия нет. Жители домов были эвакуированы из помещений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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