Mash сообщил о повторной атаке на Санкт-Петербург

02 марта 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Экстренные службы предостерегли граждан о повторной атаке БПЛА, пишет Mash Фото: Илья Московец © URA.RU В Санкт-Петербурге сообщают о повторной атаке беспилотника. Местных жителей попросили отойти как можно дальше от места взрыва, пишет telegram-канал Mash. До этого сообщалось о дроне, врезавшемся в жилой дом. «По словам очевидцев, прямо сейчас экстренные службы в громкоговоритель передали информацию о возможной повторной атаке БПЛА», — передает telegram-канал. Уточняется, что на месте происшествия глушат связь и просят граждан покинуть место происшествия. Ранее сообщалось об атаке беспилотника на жилые дома в Петербурге. Пострадавших в результате происшествия нет. Жители домов были эвакуированы из помещений.

В Санкт-Петербурге сообщают о повторной атаке беспилотника. Местных жителей попросили отойти как можно дальше от места взрыва, пишет telegram-канал Mash. До этого сообщалось о дроне, врезавшемся в жилой дом. «По словам очевидцев, прямо сейчас экстренные службы в громкоговоритель передали информацию о возможной повторной атаке БПЛА», — передает telegram-канал. Уточняется, что на месте происшествия глушат связь и просят граждан покинуть место происшествия. Ранее сообщалось об атаке беспилотника на жилые дома в Петербурге. Пострадавших в результате происшествия нет. Жители домов были эвакуированы из помещений.