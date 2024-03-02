На видео попал момент взрыва беспилотника в Петербурге

«Mash на Мойке» опубликовал видео взрыва в Петербурге из-за беспилотника

02 марта 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Два дома получили повреждения из-за атаки дрона (архивное фото) Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU Момент взрыва из-за атаки беспилотника на жилые дома в Санкт-Петербурге попал на видео. Кадры опубликовал telegram-канал «Mash на Мойке». «Момент подрыва БПЛА в доме на Пискаревском. Беспилотник врезается в здание, и за этим следует сильный взрыв, разлетаются стекла и обшивка балконов», — говорится в подписи к видео на канале. Беспилотник врезался в жилой дом 2 марта. В результате происшествия были повреждены два здания. Из помещений были эвакуированы 100 человек. По данным СМИ, экстренные службы, работающие на месте происшествия, предупреждают граждан о повторной атаке.

Момент взрыва из-за атаки беспилотника на жилые дома в Санкт-Петербурге попал на видео. Кадры опубликовал telegram-канал «Mash на Мойке». «Момент подрыва БПЛА в доме на Пискаревском. Беспилотник врезается в здание, и за этим следует сильный взрыв, разлетаются стекла и обшивка балконов», — говорится в подписи к видео на канале. Беспилотник врезался в жилой дом 2 марта. В результате происшествия были повреждены два здания. Из помещений были эвакуированы 100 человек. По данным СМИ, экстренные службы, работающие на месте происшествия, предупреждают граждан о повторной атаке.