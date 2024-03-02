На видео попал момент взрыва беспилотника в Петербурге

Два дома получили повреждения из-за атаки дрона (архивное фото)
Момент взрыва из-за атаки беспилотника на жилые дома в Санкт-Петербурге попал на видео. Кадры опубликовал telegram-канал «Mash на Мойке».
«Момент подрыва БПЛА в доме на Пискаревском. Беспилотник врезается в здание, и за этим следует сильный взрыв, разлетаются стекла и обшивка балконов», — говорится в подписи к видео на канале.
Беспилотник врезался в жилой дом 2 марта. В результате происшествия были повреждены два здания. Из помещений были эвакуированы 100 человек. По данным СМИ, экстренные службы, работающие на месте происшествия, предупреждают граждан о повторной атаке.
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