Российский паспорт спас военного на СВО от смертельного ранения

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Военный с позывным Мангуст попал под обстрел в ночь на 1 марта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военного из России с позывным Мангуст в зоне спецоперации от смертельного ранения спас российский паспорт. Документ, который лежал в нагрудном кармане, остановил осколок кассетного боеприпаса. Об этом рассказали в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде.

«Что вы знаете о везении? Российский паспорт и военный билет спасли от гибели», — сообщается в telegram-канале подразделения.

Осколок попал в грудь военному и оставил глубокий след. Но мужчина остался жив. Главный удар на себя принял российский паспорт. Под обстрел военный с позывным Мангуст попал в ночь на 1 марта.

Глава сельского поселения Половинка (ХМАО) Александр Старжинский после поездки в зону СВО поделился историей бойца, который остался в живых благодаря иконе в нагрудном кармане. Она остановила, попавший в него осколок. Бумажная икона не пострадала, а боец остался жив, рассказал Старжинский на своей личной странице во «ВКонтакте».

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Военного из России с позывным Мангуст в зоне спецоперации от смертельного ранения спас российский паспорт. Документ, который лежал в нагрудном кармане, остановил осколок кассетного боеприпаса. Об этом рассказали в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. «Что вы знаете о везении? Российский паспорт и военный билет спасли от гибели», — сообщается в telegram-канале подразделения. Осколок попал в грудь военному и оставил глубокий след. Но мужчина остался жив. Главный удар на себя принял российский паспорт. Под обстрел военный с позывным Мангуст попал в ночь на 1 марта. Глава сельского поселения Половинка (ХМАО) Александр Старжинский после поездки в зону СВО поделился историей бойца, который остался в живых благодаря иконе в нагрудном кармане. Она остановила, попавший в него осколок. Бумажная икона не пострадала, а боец остался жив, рассказал Старжинский на своей личной странице во «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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