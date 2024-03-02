Российский паспорт спас военного на СВО от смертельного ранения

02 марта 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

Военный с позывным Мангуст попал под обстрел в ночь на 1 марта Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военного из России с позывным Мангуст в зоне спецоперации от смертельного ранения спас российский паспорт. Документ, который лежал в нагрудном кармане, остановил осколок кассетного боеприпаса. Об этом рассказали в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. «Что вы знаете о везении? Российский паспорт и военный билет спасли от гибели», — сообщается в telegram-канале подразделения. Осколок попал в грудь военному и оставил глубокий след. Но мужчина остался жив. Главный удар на себя принял российский паспорт. Под обстрел военный с позывным Мангуст попал в ночь на 1 марта. Глава сельского поселения Половинка (ХМАО) Александр Старжинский после поездки в зону СВО поделился историей бойца, который остался в живых благодаря иконе в нагрудном кармане. Она остановила, попавший в него осколок. Бумажная икона не пострадала, а боец остался жив, рассказал Старжинский на своей личной странице во «ВКонтакте».

Военного из России с позывным Мангуст в зоне спецоперации от смертельного ранения спас российский паспорт. Документ, который лежал в нагрудном кармане, остановил осколок кассетного боеприпаса. Об этом рассказали в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. «Что вы знаете о везении? Российский паспорт и военный билет спасли от гибели», — сообщается в telegram-канале подразделения. Осколок попал в грудь военному и оставил глубокий след. Но мужчина остался жив. Главный удар на себя принял российский паспорт. Под обстрел военный с позывным Мангуст попал в ночь на 1 марта. Глава сельского поселения Половинка (ХМАО) Александр Старжинский после поездки в зону СВО поделился историей бойца, который остался в живых благодаря иконе в нагрудном кармане. Она остановила, попавший в него осколок. Бумажная икона не пострадала, а боец остался жив, рассказал Старжинский на своей личной странице во «ВКонтакте».