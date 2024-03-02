Mash: Anna Asti вернулась в Россию после побега из-за «голой вечеринки»

02 марта 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

Певица прилетела в Россию, чтобы давать частные концерты, пишет Mash Фото: Михаил Будаков © URA.RU Российская певица Anna Asti (Анна Дзюба) приняла решение о возвращении в Россию, откуда она уехала в январе после участия в скандальной «голой вечеринке», организатором которой была блогер Анастасия Ивлеева. По данным telegram-канала Mash, певица уже готовится к возобновлению частных выступлений. «Анна Асти все-таки вернулась в Россию. По информации Mash, сейчас певица в Москве и готовится к возобновлению частных выступлений после „голой“ вечеринки», — пишет канал со ссылкой на источник. Также авторы поста прикрепили райдер грядущих выступлений певицы. Так, Анна Асти требует от потенциального организатора тура перелет бизнес-классом и пятизвездочную гостиницу. Певица уехала из России в середине января нынешнего года. Причиной тому, по данным Mash, послужила отмена концертов после участия в «голой вечеринке» Ивлеевой. Дресс-код мероприятия подразумевал минимум одежды, за что на блогершу набросились некоторые общественники. Звездный адвокат Андрей Алешкин поделился мнением с URA.RU, где рассказал, что не считает нужным общественное порицание и публичную «отмену» Ивлеевой и других артистов. По мнению главы московской коллегии адвокатов Сергея Жорина, из блогерши сделали «козла отпущения».

Российская певица Anna Asti (Анна Дзюба) приняла решение о возвращении в Россию, откуда она уехала в январе после участия в скандальной «голой вечеринке», организатором которой была блогер Анастасия Ивлеева. По данным telegram-канала Mash, певица уже готовится к возобновлению частных выступлений. «Анна Асти все-таки вернулась в Россию. По информации Mash, сейчас певица в Москве и готовится к возобновлению частных выступлений после „голой“ вечеринки», — пишет канал со ссылкой на источник. Также авторы поста прикрепили райдер грядущих выступлений певицы. Так, Анна Асти требует от потенциального организатора тура перелет бизнес-классом и пятизвездочную гостиницу. Певица уехала из России в середине января нынешнего года. Причиной тому, по данным Mash, послужила отмена концертов после участия в «голой вечеринке» Ивлеевой. Дресс-код мероприятия подразумевал минимум одежды, за что на блогершу набросились некоторые общественники. Звездный адвокат Андрей Алешкин поделился мнением с URA.RU, где рассказал, что не считает нужным общественное порицание и публичную «отмену» Ивлеевой и других артистов. По мнению главы московской коллегии адвокатов Сергея Жорина, из блогерши сделали «козла отпущения».