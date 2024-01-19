Анна Asti сбежала из России после «голой вечеринки»

Анна Асти улетела с мужем из России
Российская певица Анна Asti улетела из России с мужем. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Это произошло сразу после «голой вечеринки» блогерши Анастасии Ивлеевой, на которой присутствовала певица.
«Анна Асти улетела с мужем из России сразу же после „голой“ вечеринки и отмены концертов», — передает telegram-канал Mash. По информации авторов канала, она собирается перезимовать заграницей, а весной вернуться к концертной деятельности.
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