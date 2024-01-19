Анна Asti сбежала из России после «голой вечеринки»

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, руслайн, взлет самолета, rusline
Анна Асти улетела с мужем из России Фото:

Российская певица Анна Asti улетела из России с мужем. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Это произошло сразу после «голой вечеринки» блогерши Анастасии Ивлеевой, на которой присутствовала певица.

«Анна Асти улетела с мужем из России сразу же после „голой“ вечеринки и отмены концертов», — передает telegram-канал Mash. По информации авторов канала, она собирается перезимовать заграницей, а весной вернуться к концертной деятельности.

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Российская певица Анна Asti улетела из России с мужем. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Это произошло сразу после «голой вечеринки» блогерши Анастасии Ивлеевой, на которой присутствовала певица. «Анна Асти улетела с мужем из России сразу же после „голой“ вечеринки и отмены концертов», — передает telegram-канал Mash. По информации авторов канала, она собирается перезимовать заграницей, а весной вернуться к концертной деятельности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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