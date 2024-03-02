Стало известно о пострадавших после атаки беспилотника в Петербурге

РИАН: шесть человек обратились к медикам после атаки БПЛА в Петербурге
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Министр здравоохранения Юрий Семенов на подстанции № 1 скорой медицинской помощи. Магнитогорск, фельдшер, скорая помошь
Граждане обратились к медикам после атаки БПЛА Фото:

В Санкт-Петербурге после атаки беспилотника на жилые дома шесть человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщили в региональном комитете здравоохранения.

«Шесть человек обратились к медикам после ЧП на Пискаревском проспекте в Петербурге», — передает сообщение комздрава РИА Новости. Уточняется, что 92-летняя женщина была госпитализирована из-за сильного стресса.

Ранее стало известно об атаке беспилотника в Санкт-Петербурге. БПЛА врезался в жилой дом, что привело к повреждению двух зданий. Из помещений эвакуировали 100 человек.

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В Санкт-Петербурге после атаки беспилотника на жилые дома шесть человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщили в региональном комитете здравоохранения. «Шесть человек обратились к медикам после ЧП на Пискаревском проспекте в Петербурге», — передает сообщение комздрава РИА Новости. Уточняется, что 92-летняя женщина была госпитализирована из-за сильного стресса. Ранее стало известно об атаке беспилотника в Санкт-Петербурге. БПЛА врезался в жилой дом, что привело к повреждению двух зданий. Из помещений эвакуировали 100 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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