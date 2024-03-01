Первый уничтоженный американский танк Abrams был подбит двумя дронами. Первый беспилотник его остановил, а второй ликвидировал. Подробностями поделился военнослужащий из Нягани (ХМАО) с позывным «Рассвет».
«Военнослужащие 15-й отдельной гвардейского мотострелковой бригады группировки войск „Центр“ … уничтожили первый американский танк „Абрамс“. Среди них боец с позывным „Рассвет“ из города Нягань ХМАО — Югры. Первым ударом (БПЛА — прим. URA.RU) американский танк был остановлен, а вторым налетом был сожжен», — передает подробности операции telegram — канал пресс-службы полпреда по УрФО Владимира Якушева.
Югорский боец добавил, что никаких сложностей при уничтожении американского танка не возникло. Он выехал очень медленно на открытую местность. Разведчик предположил, что экипаж посчитал себя неуязвимым, раз едет на такой технике. «Абрамсы будут и дальше гореть. Они должны гореть», — заявил боец.
Российские военные подбили американский танк Abrams в зоне спецоперации 26 февраля. Им скоро выплатят 10 миллионов рублей от режиссера Ивана Охлобыстина. Награду он назначил ранее за каждую уничтоженную американскую машину.
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