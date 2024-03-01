01 марта 2024

Боец из ХМАО участвовал в уничтожении первого американского танка Abrams. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, военные, донбасс, нашивка, война, шеврон, ахмат, солдат, z войска, литера z, сво, кадыровцы
Боец из Югры заявил, что «Абрамсы» и дальше будут уничтожаться российской армией Фото:

Первый уничтоженный американский танк Abrams был подбит двумя дронами. Первый беспилотник его остановил, а второй ликвидировал. Подробностями поделился военнослужащий из Нягани (ХМАО) с позывным «Рассвет».

«Военнослужащие 15-й отдельной гвардейского мотострелковой бригады группировки войск „Центр“ … уничтожили первый американский танк „Абрамс“. Среди них боец с позывным „Рассвет“ из города Нягань ХМАО — Югры. Первым ударом (БПЛА — прим. URA.RU) американский танк был остановлен, а вторым налетом был сожжен», — передает подробности операции telegram — канал пресс-службы полпреда по УрФО Владимира Якушева.

Югорский боец добавил, что никаких сложностей при уничтожении американского танка не возникло. Он выехал очень медленно на открытую местность. Разведчик предположил, что экипаж посчитал себя неуязвимым, раз едет на такой технике. «Абрамсы будут и дальше гореть. Они должны гореть», — заявил боец.

Российские военные подбили американский танк Abrams в зоне спецоперации 26 февраля. Им скоро выплатят 10 миллионов рублей от режиссера Ивана Охлобыстина. Награду он назначил ранее за каждую уничтоженную американскую машину.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первый уничтоженный американский танк Abrams был подбит двумя дронами. Первый беспилотник его остановил, а второй ликвидировал. Подробностями поделился военнослужащий из Нягани (ХМАО) с позывным «Рассвет». «Военнослужащие 15-й отдельной гвардейского мотострелковой бригады группировки войск „Центр“ … уничтожили первый американский танк „Абрамс“. Среди них боец с позывным „Рассвет“ из города Нягань ХМАО — Югры. Первым ударом (БПЛА — прим. URA.RU) американский танк был остановлен, а вторым налетом был сожжен», — передает подробности операции telegram — канал пресс-службы полпреда по УрФО Владимира Якушева. Югорский боец добавил, что никаких сложностей при уничтожении американского танка не возникло. Он выехал очень медленно на открытую местность. Разведчик предположил, что экипаж посчитал себя неуязвимым, раз едет на такой технике. «Абрамсы будут и дальше гореть. Они должны гореть», — заявил боец. Российские военные подбили американский танк Abrams в зоне спецоперации 26 февраля. Им скоро выплатят 10 миллионов рублей от режиссера Ивана Охлобыстина. Награду он назначил ранее за каждую уничтоженную американскую машину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...