ВС РФ впервые с начала СВО уничтожили американский танк Abrams

26 февраля 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

В уничтожении танка Abrams участвовали формирование солдат РФ «Черные гусары» Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные подбили американский танк Abrams в зоне спецоперации. Это первая уничтоженная бронемашина этой модели, так как изначально Украина его не запускала ее фронт. Танк поразили солдаты формирования «Черные гусары» из подразделения «Отважные». «Минус первый Abrams. Сначала достали янки русским FPV-дроном, а потом добили из РПГ бойцы 15 ОМСБР!» — написал журналист Владимир Соловьев в своем telegram-канале. Военкоры также подтверждают данную информацию. Они подчеркнули, что танк уничтожили «Черные гусары». Белый дом объявил о передаче Украине танков Abrams еще в январе прошлого года. Тогда в Кремле подчеркнули, что Вашингтон показывает свою открытую причастность к украинскому конфликту. Российский актер Иван Охлобыстин обещал заплатить 10 миллионов тому, кто сможет уничтожить Abrams.

Российские военные подбили американский танк Abrams в зоне спецоперации. Это первая уничтоженная бронемашина этой модели, так как изначально Украина его не запускала ее фронт. Танк поразили солдаты формирования «Черные гусары» из подразделения «Отважные». «Минус первый Abrams. Сначала достали янки русским FPV-дроном, а потом добили из РПГ бойцы 15 ОМСБР!» — написал журналист Владимир Соловьев в своем telegram-канале. Военкоры также подтверждают данную информацию. Они подчеркнули, что танк уничтожили «Черные гусары». Белый дом объявил о передаче Украине танков Abrams еще в январе прошлого года. Тогда в Кремле подчеркнули, что Вашингтон показывает свою открытую причастность к украинскому конфликту. Российский актер Иван Охлобыстин обещал заплатить 10 миллионов тому, кто сможет уничтожить Abrams.