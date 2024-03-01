Вспышка и взрыв возле электрической подстанции в Екатеринбурге могли быть из-за атаки диверсантов. Такой версией с URA.RU поделился источник в силовых структурах.
«По одной из версий, к происшествию причастны диверсанты. Подстанцию пытались бахнуть украинцы», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что есть и вторая версия ЧП — короткое замыкание. Обе версии сейчас отрабатывают силовики.
Яркую вспышку и хлопок возле подстанции Калининская на улице Шефская были замечены вечером 1 марта. Один из трансформаторов электростанции оказался поврежден. На месте работали полицейские и взрывотехники ФСБ. Во время происшествия никто не пострадал. Сам хлопок и вспышка попали на видео.
Подстанция 220 кВ Калининская мощностью 500 МВА введена в работу в 1966 году. Вместе с подстанциями Южная Сварочная она обеспечивает электроснабжением екатеринбуржцев. В числе крупных потребителей Калининской —Уралмашзавод, Машиностроительный завод имени Калинина и Уральский турбомоторный завод.
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