01 марта 2024

Взрыв на подстанции в Екатеринбурге мог быть атакой диверсантов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики призвали свердловчан не поддаваться панике в связи с ЧП на подстанции (архивное фото) Фото:

Вспышка и взрыв возле электрической подстанции в Екатеринбурге могли быть из-за атаки диверсантов. Такой версией с URA.RU поделился источник в силовых структурах.

«По одной из версий, к происшествию причастны диверсанты. Подстанцию пытались бахнуть украинцы», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что есть и вторая версия ЧП — короткое замыкание. Обе версии сейчас отрабатывают силовики.

Яркую вспышку и хлопок возле подстанции Калининская на улице Шефская были замечены вечером 1 марта. Один из трансформаторов электростанции оказался поврежден. На месте работали полицейские и взрывотехники ФСБ. Во время происшествия никто не пострадал. Сам хлопок и вспышка попали на видео.

Подстанция 220 кВ Калининская мощностью 500 МВА введена в работу в 1966 году. Вместе с подстанциями Южная Сварочная она обеспечивает электроснабжением екатеринбуржцев. В числе крупных потребителей Калининской —Уралмашзавод, Машиностроительный завод имени Калинина и Уральский турбомоторный завод.

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Вспышка и взрыв возле электрической подстанции в Екатеринбурге могли быть из-за атаки диверсантов. Такой версией с URA.RU поделился источник в силовых структурах. «По одной из версий, к происшествию причастны диверсанты. Подстанцию пытались бахнуть украинцы», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что есть и вторая версия ЧП — короткое замыкание. Обе версии сейчас отрабатывают силовики. Яркую вспышку и хлопок возле подстанции Калининская на улице Шефская были замечены вечером 1 марта. Один из трансформаторов электростанции оказался поврежден. На месте работали полицейские и взрывотехники ФСБ. Во время происшествия никто не пострадал. Сам хлопок и вспышка попали на видео. Подстанция 220 кВ Калининская мощностью 500 МВА введена в работу в 1966 году. Вместе с подстанциями Южная Сварочная она обеспечивает электроснабжением екатеринбуржцев. В числе крупных потребителей Калининской —Уралмашзавод, Машиностроительный завод имени Калинина и Уральский турбомоторный завод.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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