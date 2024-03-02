ХАМАС обратился к России из-за войны

ХАМАС настаивает, чтобы РФ играла главную роль в урегулировании конфликта в Газе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Муса Абу Марзук хочет участия РФ в урегулировании палестино-израильского конфликта Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Движение ХАМАС хочет, чтобы Россия играла главную роль в разрешении конфликта Палестины и Израиля. Об этом заявил заместитель главы политбюро ХАМАСа Муса Абу Марзук.

Новость по теме
Почему воюют Израиль и Палестина. Карта

«ХАМАС настаивает на том, чтобы РФ играла главную роль в урегулировании палестино-израильского конфликта, в противовес США и Израилю», — заявил Муса Абу Марзук. Его слова приводит РИА Новости.

Конфликт Палестины и Израиля обострился 7 октября 2023 года, когда боевики движения ХАМАС обстреляли ракетами еврейское государство со стороны Сектора Газа. Недавно в российском МИДе заявили, что Москва готова вносить вклад в разрешение конфликта.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Движение ХАМАС хочет, чтобы Россия играла главную роль в разрешении конфликта Палестины и Израиля. Об этом заявил заместитель главы политбюро ХАМАСа Муса Абу Марзук. «ХАМАС настаивает на том, чтобы РФ играла главную роль в урегулировании палестино-израильского конфликта, в противовес США и Израилю», — заявил Муса Абу Марзук. Его слова приводит РИА Новости. Конфликт Палестины и Израиля обострился 7 октября 2023 года, когда боевики движения ХАМАС обстреляли ракетами еврейское государство со стороны Сектора Газа. Недавно в российском МИДе заявили, что Москва готова вносить вклад в разрешение конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...