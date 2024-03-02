ХАМАС обратился к России из-за войны

Муса Абу Марзук хочет участия РФ в урегулировании палестино-израильского конфликта
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Движение ХАМАС хочет, чтобы Россия играла главную роль в разрешении конфликта Палестины и Израиля. Об этом заявил заместитель главы политбюро ХАМАСа Муса Абу Марзук.
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«ХАМАС настаивает на том, чтобы РФ играла главную роль в урегулировании палестино-израильского конфликта, в противовес США и Израилю», — заявил Муса Абу Марзук. Его слова приводит РИА Новости.
Конфликт Палестины и Израиля обострился 7 октября 2023 года, когда боевики движения ХАМАС обстреляли ракетами еврейское государство со стороны Сектора Газа. Недавно в российском МИДе заявили, что Москва готова вносить вклад в разрешение конфликта.
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