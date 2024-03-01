Происшествия Силовики отреагировали на взрыв на подстанции в Екатеринбурге. Видео Подстанция в Екатеринбурге, где прозвучал взрыв, работает штатно 02 марта 2024 в 15:48 Размер текста - 17 + Силовики проверяют место ЧП Фото: Илья Московец © URA.RU Электрическая подстанция «Калининская», возле которой произошел взрыв, работает стабильно. Сейчас силовики проверяют место ЧП, рассказали в telegram-канале областной антитеррористической комиссии, которая координируется силовыми структурами. «Правоохранительные органы проводят проверку в районе электроподстанции „Калининская“ в Екатеринбурге. Электрооборудование работает в штатном режиме», — сказано в сообщении «Антитеррор Урала». На месте также работают специалисты МЭС Урала. Новость по теме Взрыв на подстанции в Екатеринбурге мог быть атакой диверсантов. Видео В комиссии со ссылкой на экстренные службы добавили, что инцидент произошел около 23:00 1 марта. «Произошла неисправность электрооборудования, сопровождавшаяся хлопком и яркой вспышкой, которую могли наблюдать жители близлежащих территорий. На место оперативно прибыли представители профильных ведомств», — рассказали силовики. По предварительной информации, рассматриваются две версии: короткое замыкание и спланированная диверсионная операция. Электрическая подстанция «Калининская», возле которой произошел взрыв, работает стабильно. Сейчас силовики проверяют место ЧП, рассказали в telegram-канале областной антитеррористической комиссии, которая координируется силовыми структурами. «Правоохранительные органы проводят проверку в районе электроподстанции „Калининская“ в Екатеринбурге. Электрооборудование работает в штатном режиме», — сказано в сообщении «Антитеррор Урала». На месте также работают специалисты МЭС Урала. В комиссии со ссылкой на экстренные службы добавили, что инцидент произошел около 23:00 1 марта. «Произошла неисправность электрооборудования, сопровождавшаяся хлопком и яркой вспышкой, которую могли наблюдать жители близлежащих территорий. На место оперативно прибыли представители профильных ведомств», — рассказали силовики. По предварительной информации, рассматриваются две версии: короткое замыкание и спланированная диверсионная операция. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям