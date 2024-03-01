Электрическая подстанция «Калининская», возле которой произошел взрыв, работает стабильно. Сейчас силовики проверяют место ЧП, рассказали в telegram-канале областной антитеррористической комиссии, которая координируется силовыми структурами.
«Правоохранительные органы проводят проверку в районе электроподстанции „Калининская“ в Екатеринбурге. Электрооборудование работает в штатном режиме», — сказано в сообщении «Антитеррор Урала». На месте также работают специалисты МЭС Урала.
В комиссии со ссылкой на экстренные службы добавили, что инцидент произошел около 23:00 1 марта. «Произошла неисправность электрооборудования, сопровождавшаяся хлопком и яркой вспышкой, которую могли наблюдать жители близлежащих территорий. На место оперативно прибыли представители профильных ведомств», — рассказали силовики. По предварительной информации, рассматриваются две версии: короткое замыкание и спланированная диверсионная операция.
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