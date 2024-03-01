01 марта 2024

Силовики отреагировали на взрыв на подстанции в Екатеринбурге. Видео

Подстанция в Екатеринбурге, где прозвучал взрыв, работает штатно
© Служба новостей «URA.RU»
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Раздача полицейскими памяток «Осторожно: мошенники!». Екатеринбург, силовик, чп, полицейский, инцидент
Силовики проверяют место ЧП Фото:

Электрическая подстанция «Калининская», возле которой произошел взрыв, работает стабильно. Сейчас силовики проверяют место ЧП, рассказали в telegram-канале областной антитеррористической комиссии, которая координируется силовыми структурами.

«Правоохранительные органы проводят проверку в районе электроподстанции „Калининская“ в Екатеринбурге. Электрооборудование работает в штатном режиме», — сказано в сообщении «Антитеррор Урала». На месте также работают специалисты МЭС Урала.

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В комиссии со ссылкой на экстренные службы добавили, что инцидент произошел около 23:00 1 марта. «Произошла неисправность электрооборудования, сопровождавшаяся хлопком и яркой вспышкой, которую могли наблюдать жители близлежащих территорий. На место оперативно прибыли представители профильных ведомств», — рассказали силовики. По предварительной информации, рассматриваются две версии: короткое замыкание и спланированная диверсионная операция.

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Электрическая подстанция «Калининская», возле которой произошел взрыв, работает стабильно. Сейчас силовики проверяют место ЧП, рассказали в telegram-канале областной антитеррористической комиссии, которая координируется силовыми структурами. «Правоохранительные органы проводят проверку в районе электроподстанции „Калининская“ в Екатеринбурге. Электрооборудование работает в штатном режиме», — сказано в сообщении «Антитеррор Урала». На месте также работают специалисты МЭС Урала. В комиссии со ссылкой на экстренные службы добавили, что инцидент произошел около 23:00 1 марта. «Произошла неисправность электрооборудования, сопровождавшаяся хлопком и яркой вспышкой, которую могли наблюдать жители близлежащих территорий. На место оперативно прибыли представители профильных ведомств», — рассказали силовики. По предварительной информации, рассматриваются две версии: короткое замыкание и спланированная диверсионная операция.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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