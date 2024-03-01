01 марта 2024

В ХМАО на выборах президента гражданам с инвалидностью будут помогать волонтеры

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание избирательной комиссии. Курган, выборы, топ, голосование, урна голосования, бюллетень
Участники семинара освоили ситуации, которые могут произойти с инвалидами на участках Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Сургуте (ХМАО) 2 марта прошел практический семинар по обучению взаимодействия с людьми с инвалидностью. О том, как эти знания могут применить волонтеры на избирательных участках во время выборов президента РФ, рассказали в окружном Центре адаптивного спорта.

«2 марта сотрудники Центра адаптивного спорта Югры выступили на практическом семинаре по обучению взаимодействию с людьми с инвалидностью. Эксперт щедро делилась знаниями об особенностях взаимодействия с людьми с нарушением слуха, зрения и поражением опорно-двигательного аппарата. Участники осваивали различные ситуации, с которыми столкнутся волонтеры и члены избирательных комиссий на участке», — сообщается в telegram-канале организации.

Президентские выборы пройдут в РФ с 15 по 17 марта 2024 года. Губернатор Югры Наталья Комарова лично приняла участие в обходе граждан. Она проинформировала жителей поселка Березово о предстоящих выборах президента. Во время обхода 86,3% посещенных заявили о своих планах принять участие в предстоящей избирательной кампании.

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В Сургуте (ХМАО) 2 марта прошел практический семинар по обучению взаимодействия с людьми с инвалидностью. О том, как эти знания могут применить волонтеры на избирательных участках во время выборов президента РФ, рассказали в окружном Центре адаптивного спорта. «2 марта сотрудники Центра адаптивного спорта Югры выступили на практическом семинаре по обучению взаимодействию с людьми с инвалидностью. Эксперт щедро делилась знаниями об особенностях взаимодействия с людьми с нарушением слуха, зрения и поражением опорно-двигательного аппарата. Участники осваивали различные ситуации, с которыми столкнутся волонтеры и члены избирательных комиссий на участке», — сообщается в telegram-канале организации. Президентские выборы пройдут в РФ с 15 по 17 марта 2024 года. Губернатор Югры Наталья Комарова лично приняла участие в обходе граждан. Она проинформировала жителей поселка Березово о предстоящих выборах президента. Во время обхода 86,3% посещенных заявили о своих планах принять участие в предстоящей избирательной кампании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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