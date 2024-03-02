Путин обратился к молодежи со всего мира. Видео

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин заявил, что величайшей целью РФ является многонациональное ее единство Фото:

Президент РФ Владимир Путин официально объявил об открытии Всемирного фестиваля молодежи. Он проходит с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус».

«Вы (участники фестиваля — прим. URA.RU) лично сможете убедиться, что, например, улыбка для нас не дежурная маска, а искреннее проявление чувств <…> Уверен, участники фестиваля вернутся домой с любовью к России», — заявил Путин. Его слова приводит telegram-канал Кремля. Он отметил, что РФ всегда держит свое слово и открыта для диалога.

По словам Путина, Россия — страна возможностей для молодежи. Он назвал величайшей целью страны многонациональное единство. Российский глава подчеркнул, что главной опорой и преимуществом государства является братство народов.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта в 2024 году. В мероприятии примут участие 20 тысяч активистов из сфер бизнеса, образования, науки, культуры, 10 тысяч из которых являются российскими гражданами.

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Президент РФ Владимир Путин официально объявил об открытии Всемирного фестиваля молодежи. Он проходит с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус». «Вы (участники фестиваля — прим. URA.RU) лично сможете убедиться, что, например, улыбка для нас не дежурная маска, а искреннее проявление чувств <…> Уверен, участники фестиваля вернутся домой с любовью к России», — заявил Путин. Его слова приводит telegram-канал Кремля. Он отметил, что РФ всегда держит свое слово и открыта для диалога. По словам Путина, Россия — страна возможностей для молодежи. Он назвал величайшей целью страны многонациональное единство. Российский глава подчеркнул, что главной опорой и преимуществом государства является братство народов. Всемирный фестиваль молодежи пройдет на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта в 2024 году. В мероприятии примут участие 20 тысяч активистов из сфер бизнеса, образования, науки, культуры, 10 тысяч из которых являются российскими гражданами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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