Президент РФ Владимир Путин официально объявил об открытии Всемирного фестиваля молодежи. Он проходит с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус».
«Вы (участники фестиваля — прим. URA.RU) лично сможете убедиться, что, например, улыбка для нас не дежурная маска, а искреннее проявление чувств <…> Уверен, участники фестиваля вернутся домой с любовью к России», — заявил Путин. Его слова приводит telegram-канал Кремля. Он отметил, что РФ всегда держит свое слово и открыта для диалога.
По словам Путина, Россия — страна возможностей для молодежи. Он назвал величайшей целью страны многонациональное единство. Российский глава подчеркнул, что главной опорой и преимуществом государства является братство народов.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта в 2024 году. В мероприятии примут участие 20 тысяч активистов из сфер бизнеса, образования, науки, культуры, 10 тысяч из которых являются российскими гражданами.
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