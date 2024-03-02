Общество Путин обратился к молодежи со всего мира. Видео 02 марта 2024 в 20:01 Размер текста - 17 + Владимир Путин заявил, что величайшей целью РФ является многонациональное ее единство Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин официально объявил об открытии Всемирного фестиваля молодежи. Он проходит с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус». «Вы (участники фестиваля — прим. URA.RU) лично сможете убедиться, что, например, улыбка для нас не дежурная маска, а искреннее проявление чувств <…> Уверен, участники фестиваля вернутся домой с любовью к России», — заявил Путин. Его слова приводит telegram-канал Кремля. Он отметил, что РФ всегда держит свое слово и открыта для диалога. По словам Путина, Россия — страна возможностей для молодежи. Он назвал величайшей целью страны многонациональное единство. Российский глава подчеркнул, что главной опорой и преимуществом государства является братство народов. Всемирный фестиваль молодежи пройдет на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта в 2024 году. В мероприятии примут участие 20 тысяч активистов из сфер бизнеса, образования, науки, культуры, 10 тысяч из которых являются российскими гражданами. Президент РФ Владимир Путин официально объявил об открытии Всемирного фестиваля молодежи. Он проходит с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус». «Вы (участники фестиваля — прим. URA.RU) лично сможете убедиться, что, например, улыбка для нас не дежурная маска, а искреннее проявление чувств <…> Уверен, участники фестиваля вернутся домой с любовью к России», — заявил Путин. Его слова приводит telegram-канал Кремля. Он отметил, что РФ всегда держит свое слово и открыта для диалога. По словам Путина, Россия — страна возможностей для молодежи. Он назвал величайшей целью страны многонациональное единство. Российский глава подчеркнул, что главной опорой и преимуществом государства является братство народов. Всемирный фестиваль молодежи пройдет на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта в 2024 году. В мероприятии примут участие 20 тысяч активистов из сфер бизнеса, образования, науки, культуры, 10 тысяч из которых являются российскими гражданами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям