Путин: Россия — страна возможностей для молодых людей

Президент РФ Владимир Путин назвал Россию страной возможностей для молодых людей. Об этом он заявил в видеообращении по случаю 100 дней до Всемирного фестиваля молодежи.
«Россия — это действительно страна возможностей, а у молодых ребят есть огромный потенциал для реализации своих планов», — сообщил Путин. Он отметил, что успехи РФ способны удивлять и вдохновлять.
Российский глава подчеркнул, что на Всемирный фестиваль молодежи прибудут участники из 170 стран в РФ. Путин заявил, что фестиваль укрепит суверенитет государства и поспособствует построению многополярного мира.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта в 2024 году. Принять участие в нем могут люди от 14 до 35 лет.
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