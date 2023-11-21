Путин: Россия — страна возможностей для молодых людей

21 ноября 2023 в 21:24 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что достижения РФ способны вдохновлять Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин назвал Россию страной возможностей для молодых людей. Об этом он заявил в видеообращении по случаю 100 дней до Всемирного фестиваля молодежи. «Россия — это действительно страна возможностей, а у молодых ребят есть огромный потенциал для реализации своих планов», — сообщил Путин. Он отметил, что успехи РФ способны удивлять и вдохновлять. Российский глава подчеркнул, что на Всемирный фестиваль молодежи прибудут участники из 170 стран в РФ. Путин заявил, что фестиваль укрепит суверенитет государства и поспособствует построению многополярного мира. Всемирный фестиваль молодежи пройдет на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта в 2024 году. Принять участие в нем могут люди от 14 до 35 лет.

Президент РФ Владимир Путин назвал Россию страной возможностей для молодых людей. Об этом он заявил в видеообращении по случаю 100 дней до Всемирного фестиваля молодежи. «Россия — это действительно страна возможностей, а у молодых ребят есть огромный потенциал для реализации своих планов», — сообщил Путин. Он отметил, что успехи РФ способны удивлять и вдохновлять. Российский глава подчеркнул, что на Всемирный фестиваль молодежи прибудут участники из 170 стран в РФ. Путин заявил, что фестиваль укрепит суверенитет государства и поспособствует построению многополярного мира. Всемирный фестиваль молодежи пройдет на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта в 2024 году. Принять участие в нем могут люди от 14 до 35 лет.