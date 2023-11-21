Путин: Россия — страна возможностей для молодых людей

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Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил, что достижения РФ способны вдохновлять Фото:

Президент РФ Владимир Путин назвал Россию страной возможностей для молодых людей. Об этом он заявил в видеообращении по случаю 100 дней до Всемирного фестиваля молодежи.

«Россия — это действительно страна возможностей, а у молодых ребят есть огромный потенциал для реализации своих планов», — сообщил Путин. Он отметил, что успехи РФ способны удивлять и вдохновлять.

Российский глава подчеркнул, что на Всемирный фестиваль молодежи прибудут участники из 170 стран в РФ. Путин заявил, что фестиваль укрепит суверенитет государства и поспособствует построению многополярного мира.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта в 2024 году. Принять участие в нем могут люди от 14 до 35 лет.

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Президент РФ Владимир Путин назвал Россию страной возможностей для молодых людей. Об этом он заявил в видеообращении по случаю 100 дней до Всемирного фестиваля молодежи. «Россия — это действительно страна возможностей, а у молодых ребят есть огромный потенциал для реализации своих планов», — сообщил Путин. Он отметил, что успехи РФ способны удивлять и вдохновлять. Российский глава подчеркнул, что на Всемирный фестиваль молодежи прибудут участники из 170 стран в РФ. Путин заявил, что фестиваль укрепит суверенитет государства и поспособствует построению многополярного мира. Всемирный фестиваль молодежи пройдет на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта в 2024 году. Принять участие в нем могут люди от 14 до 35 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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