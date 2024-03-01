Происшествия На трассе в Екатеринбурге заметили бегущего голого мужчину. Видео 02 марта 2024 в 20:48 Размер текста - 17 + Мужчина бежал к объездной дороге Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге на трассе к объездной дороге Серафимы Дерябиной бежал абсолютно голый мужчина. Об этом рассказали горожане, ставшие очевидцами инцидента. «Мужчина бежал по кольцу Серафимы Дерябиной. Затем он свернул в сторону улицы Бардина», — пишет E1.RU со ссылкой на очевидца. Похожая ситуация произошла днем 2 марта. Тогда на проспекте Космонавтов обнаженная женщина регулировала движение автомобилей. В конце концов сотрудники полиции задержали екатеринбурженку и передали медикам. В Екатеринбурге на трассе к объездной дороге Серафимы Дерябиной бежал абсолютно голый мужчина. Об этом рассказали горожане, ставшие очевидцами инцидента. «Мужчина бежал по кольцу Серафимы Дерябиной. Затем он свернул в сторону улицы Бардина», — пишет E1.RU со ссылкой на очевидца. Похожая ситуация произошла днем 2 марта. Тогда на проспекте Космонавтов обнаженная женщина регулировала движение автомобилей. В конце концов сотрудники полиции задержали екатеринбурженку и передали медикам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям