Мужчина бежал к объездной дороге
В Екатеринбурге на трассе к объездной дороге Серафимы Дерябиной бежал абсолютно голый мужчина. Об этом рассказали горожане, ставшие очевидцами инцидента.
«Мужчина бежал по кольцу Серафимы Дерябиной. Затем он свернул в сторону улицы Бардина», — пишет E1.RU со ссылкой на очевидца.
Похожая ситуация произошла днем 2 марта. Тогда на проспекте Космонавтов обнаженная женщина регулировала движение автомобилей. В конце концов сотрудники полиции задержали екатеринбурженку и передали медикам.
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