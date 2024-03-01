01 марта 2024

На трассе в Екатеринбурге заметили бегущего голого мужчину. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Темный переулок. Тюмень, тень, бандитизм, преступник, мужчина, силуэт, темный переулок
Мужчина бежал к объездной дороге Фото:

В Екатеринбурге на трассе к объездной дороге Серафимы Дерябиной бежал абсолютно голый мужчина. Об этом рассказали горожане, ставшие очевидцами инцидента.

«Мужчина бежал по кольцу Серафимы Дерябиной. Затем он свернул в сторону улицы Бардина», — пишет E1.RU со ссылкой на очевидца.

Похожая ситуация произошла днем 2 марта. Тогда на проспекте Космонавтов обнаженная женщина регулировала движение автомобилей. В конце концов сотрудники полиции задержали екатеринбурженку и передали медикам.

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В Екатеринбурге на трассе к объездной дороге Серафимы Дерябиной бежал абсолютно голый мужчина. Об этом рассказали горожане, ставшие очевидцами инцидента. «Мужчина бежал по кольцу Серафимы Дерябиной. Затем он свернул в сторону улицы Бардина», — пишет E1.RU со ссылкой на очевидца. Похожая ситуация произошла днем 2 марта. Тогда на проспекте Космонавтов обнаженная женщина регулировала движение автомобилей. В конце концов сотрудники полиции задержали екатеринбурженку и передали медикам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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