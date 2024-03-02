Захарова заявила, что ФРГ управляет теневая власть

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария, топ
Мария Захарова сообщила, что на немецких авторов, которые пишут о «теневой власти» ФРГ, наклеивают ярлыки конспирологов Фото:

Германией управляет «теневая власть». Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, эта тема пессимизируется в ФРГ.

«Существует невидимая (и неведомая) для немецкого избирателя, не имеющая отношения к избирательной системе, сила внутри государственного аппарата ФРГ, которая сейчас и управляет Германией. Немцы пишут о Schattenstaat’е — „теневом государстве“», — заявила Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, материалы на тему «теневого государства» в ФРГ пессимизируются, удаляются и подвергаются цензуре, а на авторов наклеивают ярлык конспирологов.

Она отметила, что на данный момент жители Германии могут спасти себя. По словам Захаровой, немцам необходимо обратиться к властям и узнать, что на самом деле происходит в стране.

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что Берлин отказался публиковать данные о расследовании взрывов на «Северных потоках», что наводит на мысль о причастности Германии к этим событиям. Она отметила, что позиция Берлина изначально носила двойственный характер.

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Германией управляет «теневая власть». Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, эта тема пессимизируется в ФРГ. «Существует невидимая (и неведомая) для немецкого избирателя, не имеющая отношения к избирательной системе, сила внутри государственного аппарата ФРГ, которая сейчас и управляет Германией. Немцы пишут о Schattenstaat’е — „теневом государстве“», — заявила Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, материалы на тему «теневого государства» в ФРГ пессимизируются, удаляются и подвергаются цензуре, а на авторов наклеивают ярлык конспирологов. Она отметила, что на данный момент жители Германии могут спасти себя. По словам Захаровой, немцам необходимо обратиться к властям и узнать, что на самом деле происходит в стране. Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что Берлин отказался публиковать данные о расследовании взрывов на «Северных потоках», что наводит на мысль о причастности Германии к этим событиям. Она отметила, что позиция Берлина изначально носила двойственный характер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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