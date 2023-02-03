Захарова подозревает Германию в подрыве «Северных потоков»

04 февраля 2023 в 00:13 Размер текста - 17 +

Захарова оценила заявления Шольца по «Северным потокам» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Берлин отказался публиковать данные о расследовании взрывов на «Северных потоках», что наводит на вывод о причастности Германии к этим событиям. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «В целом складывается впечатление, что Берлину есть что скрывать. Заявление федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца от 2 февраля 2023 года симптоматично — по сути, ему приходится уже оправдываться», — приводятся слова Захаровой на сайте ведомства . Представитель МИД отметила, что позиция Берлина изначально носила двойственный характер. Данная засекреченность результатов расследования — это еще одно проявление лицемерия Запада. Ранее сообщалось, что к подрыву трубопровода «Северный поток» может быть причастна страна, связанная с Европой. Такое мнение высказал американский обозреватель Снайдер. Позже ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон предположил, что к данной диверсии причастна администрация Байдена. Такой вывод он сделал из заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об угрозе подрыва трубопровода «Северный поток». Телеведущий отметил, что ранее Нуланд уже грозилась уничтожить трубопроводы, чтобы Россия не могла поставлять газ в Европу. В свою очередь, британская газета Times со ссылкой на немецких следователей сообщает, что подрыв «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2» могла совершить западная страна. Такая версия предусматривает сценарий, по которому инцидент был заранее спланирован западной страной для того, чтобы обвинить в нем Россию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Берлин отказался публиковать данные о расследовании взрывов на «Северных потоках», что наводит на вывод о причастности Германии к этим событиям. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «В целом складывается впечатление, что Берлину есть что скрывать. Заявление федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца от 2 февраля 2023 года симптоматично — по сути, ему приходится уже оправдываться», — приводятся слова Захаровой на сайте ведомства. Представитель МИД отметила, что позиция Берлина изначально носила двойственный характер. Данная засекреченность результатов расследования — это еще одно проявление лицемерия Запада. Ранее сообщалось, что к подрыву трубопровода «Северный поток» может быть причастна страна, связанная с Европой. Такое мнение высказал американский обозреватель Снайдер. Позже ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон предположил, что к данной диверсии причастна администрация Байдена. Такой вывод он сделал из заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об угрозе подрыва трубопровода «Северный поток». Телеведущий отметил, что ранее Нуланд уже грозилась уничтожить трубопроводы, чтобы Россия не могла поставлять газ в Европу. В свою очередь, британская газета Times со ссылкой на немецких следователей сообщает, что подрыв «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2» могла совершить западная страна. Такая версия предусматривает сценарий, по которому инцидент был заранее спланирован западной страной для того, чтобы обвинить в нем Россию.