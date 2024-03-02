Происшествия Петербуржцы пожаловались на звуки взрывов в районе Ломоносова «Фонтанка»: в Санкт-Петербурге жалуются на взрывы в разных районах города 02 марта 2024 в 22:08 Размер текста - 17 + Жители сообщают, что видят пожар (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Санкт-Петербурга жалуются на сильный грохот и взрывы в районе порта Бронка (район Ломоносова). Сообщения о взрывах начали появляться около семи часов вечера. «Жители Ломоносова массово жалуются в местных пабликах на сильный грохот и взрывы в районе порта Бронка», — передает telegram-канал «Фонтанка». По словам петербуржцев, «тряхнуло дома» и зазвенели стекла в районах Дубочках и Лебяжьем. Жительница Санкт-Петербурга Елена отметила, что в районе Сойкино заметили огонь, взрывы и розовый след. Петербурженка Ирина увидела зарево. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны. Ответ ожидается, Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели план «Ковер». Сервис отслеживания полетов Flightradar показывает, что самолеты кружат вокруг города. Жители Санкт-Петербурга жалуются на сильный грохот и взрывы в районе порта Бронка (район Ломоносова). Сообщения о взрывах начали появляться около семи часов вечера. «Жители Ломоносова массово жалуются в местных пабликах на сильный грохот и взрывы в районе порта Бронка», — передает telegram-канал «Фонтанка». По словам петербуржцев, «тряхнуло дома» и зазвенели стекла в районах Дубочках и Лебяжьем. Жительница Санкт-Петербурга Елена отметила, что в районе Сойкино заметили огонь, взрывы и розовый след. Петербурженка Ирина увидела зарево. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны. Ответ ожидается, Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели план «Ковер». Сервис отслеживания полетов Flightradar показывает, что самолеты кружат вокруг города. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям