Петербуржцы пожаловались на звуки взрывов в районе Ломоносова

Жители Санкт-Петербурга жалуются на сильный грохот и взрывы в районе порта Бронка (район Ломоносова). Сообщения о взрывах начали появляться около семи часов вечера.
«Жители Ломоносова массово жалуются в местных пабликах на сильный грохот и взрывы в районе порта Бронка», — передает telegram-канал «Фонтанка». По словам петербуржцев, «тряхнуло дома» и зазвенели стекла в районах Дубочках и Лебяжьем.
Жительница Санкт-Петербурга Елена отметила, что в районе Сойкино заметили огонь, взрывы и розовый след. Петербурженка Ирина увидела зарево.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны. Ответ ожидается,
Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели план «Ковер». Сервис отслеживания полетов Flightradar показывает, что самолеты кружат вокруг города.
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