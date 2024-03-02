Петербуржцы пожаловались на звуки взрывов в районе Ломоносова

«Фонтанка»: в Санкт-Петербурге жалуются на взрывы в разных районах города
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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, дым, ледовая арена, пожар, угмк арена
Жители сообщают, что видят пожар (архивное фото) Фото:

Жители Санкт-Петербурга жалуются на сильный грохот и взрывы в районе порта Бронка (район Ломоносова). Сообщения о взрывах начали появляться около семи часов вечера.

«Жители Ломоносова массово жалуются в местных пабликах на сильный грохот и взрывы в районе порта Бронка», — передает telegram-канал «Фонтанка». По словам петербуржцев, «тряхнуло дома» и зазвенели стекла в районах Дубочках и Лебяжьем.

Жительница Санкт-Петербурга Елена отметила, что в районе Сойкино заметили огонь, взрывы и розовый след. Петербурженка Ирина увидела зарево.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны. Ответ ожидается,

Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели план «Ковер». Сервис отслеживания полетов Flightradar показывает, что самолеты кружат вокруг города.

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Жители Санкт-Петербурга жалуются на сильный грохот и взрывы в районе порта Бронка (район Ломоносова). Сообщения о взрывах начали появляться около семи часов вечера. «Жители Ломоносова массово жалуются в местных пабликах на сильный грохот и взрывы в районе порта Бронка», — передает telegram-канал «Фонтанка». По словам петербуржцев, «тряхнуло дома» и зазвенели стекла в районах Дубочках и Лебяжьем. Жительница Санкт-Петербурга Елена отметила, что в районе Сойкино заметили огонь, взрывы и розовый след. Петербурженка Ирина увидела зарево. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны. Ответ ожидается, Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели план «Ковер». Сервис отслеживания полетов Flightradar показывает, что самолеты кружат вокруг города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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