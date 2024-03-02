Александр Дрозденко сообщил, что воздушные цели были ликвидированы над Финским заливом
новость из сюжетаАтаки беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область
Над Финским заливом силы ПВО поразили воздушные цели. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО», — заявил Дрозденко
Ранее петербуржцы пожаловались на звуки взрывов в районе Ломоносова. Сообщения начали появляться около семи часов вечера.
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