Глава Ленинградской области объяснил звуки взрывов в регионе. Видео

Дрозденко: силы ПВО поразили цели над Финским заливом

02 марта 2024 в 22:31 Размер текста - 17 +

Александр Дрозденко сообщил, что воздушные цели были ликвидированы над Финским заливом Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Атаки беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область Над Финским заливом силы ПВО поразили воздушные цели. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. «В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО», — заявил Дрозденко в своем telegram-канале. По его словам, воздушные цели были ликвидированы над Финским заливом. Ранее петербуржцы пожаловались на звуки взрывов в районе Ломоносова. Сообщения начали появляться около семи часов вечера.

Над Финским заливом силы ПВО поразили воздушные цели. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. «В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО», — заявил Дрозденко в своем telegram-канале. По его словам, воздушные цели были ликвидированы над Финским заливом. Ранее петербуржцы пожаловались на звуки взрывов в районе Ломоносова. Сообщения начали появляться около семи часов вечера.