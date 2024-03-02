Глава Ленинградской области объяснил звуки взрывов в регионе. Видео

Дрозденко: силы ПВО поразили цели над Финским заливом
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Александр Дрозденко сообщил, что воздушные цели были ликвидированы над Финским заливом Фото:
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Над Финским заливом силы ПВО поразили воздушные цели. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО», — заявил Дрозденко в своем telegram-канале. По его словам, воздушные цели были ликвидированы над Финским заливом.

Ранее петербуржцы пожаловались на звуки взрывов в районе Ломоносова. Сообщения начали появляться около семи часов вечера.

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Над Финским заливом силы ПВО поразили воздушные цели. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. «В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО», — заявил Дрозденко в своем telegram-канале. По его словам, воздушные цели были ликвидированы над Финским заливом. Ранее петербуржцы пожаловались на звуки взрывов в районе Ломоносова. Сообщения начали появляться около семи часов вечера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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