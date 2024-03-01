01 марта 2024

Житель Кургана лишился сбережений после распития алкоголя со знакомой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алкоголь. Курган, алкоголизм, виски, алкоголь, бутылки, стеклотара, рюмка, вино, стопка, суррогатный алкоголь
Женщина воспользовалась чужой банковской картой после совместного застолья Фото:

В Кургане 30-летняя женщина похитила у своего 64-летнего знакомого деньги с банковской карты. Фигуранты дела употребляли алкоголь, пояснила пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«В ходе распития алкоголя гражданка воспользовалась мобильным телефоном жителя Кургана и путем перевода похитила с его счета денежные средства, которые впоследствии потратила», — написано в telegram-канале ведомства. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

Злоумышленница была задержана. В полиции возбудили уголовное дело по статье о краже. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане 30-летняя женщина похитила у своего 64-летнего знакомого деньги с банковской карты. Фигуранты дела употребляли алкоголь, пояснила пресс-служба УМВД России по Курганской области. «В ходе распития алкоголя гражданка воспользовалась мобильным телефоном жителя Кургана и путем перевода похитила с его счета денежные средства, которые впоследствии потратила», — написано в telegram-канале ведомства. Ущерб составил 30 тысяч рублей. Злоумышленница была задержана. В полиции возбудили уголовное дело по статье о краже. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...