Житель Кургана лишился сбережений после распития алкоголя со знакомой

Женщина воспользовалась чужой банковской картой после совместного застолья
В Кургане 30-летняя женщина похитила у своего 64-летнего знакомого деньги с банковской карты. Фигуранты дела употребляли алкоголь, пояснила пресс-служба УМВД России по Курганской области.
«В ходе распития алкоголя гражданка воспользовалась мобильным телефоном жителя Кургана и путем перевода похитила с его счета денежные средства, которые впоследствии потратила», — написано в telegram-канале ведомства. Ущерб составил 30 тысяч рублей.
Злоумышленница была задержана. В полиции возбудили уголовное дело по статье о краже. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет.
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