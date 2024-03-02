Две машины скорой помощи вышли из строя (архивное фото)
В Качканаре (Свердловская область) из-за обрушения гаража раздавило две новые машины скорой помощи. Об этом сообщил читатель URA.RU.
«В Качканаре обрушился гараж. Раздавило две новые машины скорой помощи», — рассказал собеседник.
На звонки журналиста в горбольнице не ответили. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в министерство здравоохранения Свердловской области. Ответ ожидается.
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