02 марта 2024
01 марта 2024

В свердловском городе при обрушении гаража раздавило новые машины скорой помощи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Две машины скорой помощи вышли из строя (архивное фото) Фото:

В Качканаре (Свердловская область) из-за обрушения гаража раздавило две новые машины скорой помощи. Об этом сообщил читатель URA.RU.

«В Качканаре обрушился гараж. Раздавило две новые машины скорой помощи», — рассказал собеседник.

На звонки журналиста в горбольнице не ответили. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в министерство здравоохранения Свердловской области. Ответ ожидается.

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В Качканаре (Свердловская область) из-за обрушения гаража раздавило две новые машины скорой помощи. Об этом сообщил читатель URA.RU. «В Качканаре обрушился гараж. Раздавило две новые машины скорой помощи», — рассказал собеседник. На звонки журналиста в горбольнице не ответили. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в министерство здравоохранения Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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