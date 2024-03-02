Происшествия В свердловском городе при обрушении гаража раздавило новые машины скорой помощи. Видео 03 марта 2024 в 00:01 Размер текста - 17 + Две машины скорой помощи вышли из строя (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Качканаре (Свердловская область) из-за обрушения гаража раздавило две новые машины скорой помощи. Об этом сообщил читатель URA.RU. «В Качканаре обрушился гараж. Раздавило две новые машины скорой помощи», — рассказал собеседник. На звонки журналиста в горбольнице не ответили. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в министерство здравоохранения Свердловской области. Ответ ожидается. В Качканаре (Свердловская область) из-за обрушения гаража раздавило две новые машины скорой помощи. Об этом сообщил читатель URA.RU. «В Качканаре обрушился гараж. Раздавило две новые машины скорой помощи», — рассказал собеседник. На звонки журналиста в горбольнице не ответили. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в министерство здравоохранения Свердловской области. Ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям