Чиновники выехали в Качканар, где обрушился гараж с машинами скорой помощи

Сотрудники министерства здравоохранения Свердловской области работают в Качканаре, где вечером 2 марта обрушившаяся крыша раздавила две машины скорой помощи. Разбор завалов начнется 4 марта, сообщили в региональном Минздраве.
«С раннего утра по поручению министра Андрея Карлова на месте работают представители минздрава. В Качканарской ЦГБ прошло заседание оперативного штаба… В понедельник утром подрядные организации начнут разбор кровли аварийного здания», — говорится в telegram-канале ведомства. Машины скорой, не задействованные в работе, будут находиться на стоянке в Горэнерго.
В момент обрушения в гараже никого не было. Пострадавших также нет. Всего в автопарке больницы находится семь автомобилей. В сообщении уточнили, что скорая медицинская помощь оказывается жителям в полном объеме.
Видео с места происшествия с URA.RU поделился читатель агентства. На кадрах заметно, что потолок рухнул именно над новыми автомобилями.
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