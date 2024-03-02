02 марта 2024

Чиновники выехали в Качканар, где обрушился гараж с машинами скорой помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Одиночный пикет "Альянса врачей". Екатеринбург, минздрав со, министерство здравоохранения свердловской области
В минздраве уточнили, что скорая медицинская помощь жителям оказывается в полном объеме Фото:

Сотрудники министерства здравоохранения Свердловской области работают в Качканаре, где вечером 2 марта обрушившаяся крыша раздавила две машины скорой помощи. Разбор завалов начнется 4 марта, сообщили в региональном Минздраве.

«С раннего утра по поручению министра Андрея Карлова на месте работают представители минздрава. В Качканарской ЦГБ прошло заседание оперативного штаба… В понедельник утром подрядные организации начнут разбор кровли аварийного здания», — говорится в telegram-канале ведомства. Машины скорой, не задействованные в работе, будут находиться на стоянке в Горэнерго.

В момент обрушения в гараже никого не было. Пострадавших также нет. Всего в автопарке больницы находится семь автомобилей. В сообщении уточнили, что скорая медицинская помощь оказывается жителям в полном объеме.

Видео с места происшествия с URA.RU поделился читатель агентства. На кадрах заметно, что потолок рухнул именно над новыми автомобилями.

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Сотрудники министерства здравоохранения Свердловской области работают в Качканаре, где вечером 2 марта обрушившаяся крыша раздавила две машины скорой помощи. Разбор завалов начнется 4 марта, сообщили в региональном Минздраве. «С раннего утра по поручению министра Андрея Карлова на месте работают представители минздрава. В Качканарской ЦГБ прошло заседание оперативного штаба… В понедельник утром подрядные организации начнут разбор кровли аварийного здания», — говорится в telegram-канале ведомства. Машины скорой, не задействованные в работе, будут находиться на стоянке в Горэнерго. В момент обрушения в гараже никого не было. Пострадавших также нет. Всего в автопарке больницы находится семь автомобилей. В сообщении уточнили, что скорая медицинская помощь оказывается жителям в полном объеме. Видео с места происшествия с URA.RU поделился читатель агентства. На кадрах заметно, что потолок рухнул именно над новыми автомобилями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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