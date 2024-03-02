Чиновники выехали в Качканар, где обрушился гараж с машинами скорой помощи

03 марта 2024 в 12:34 Размер текста - 17 +

В минздраве уточнили, что скорая медицинская помощь жителям оказывается в полном объеме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники министерства здравоохранения Свердловской области работают в Качканаре, где вечером 2 марта обрушившаяся крыша раздавила две машины скорой помощи. Разбор завалов начнется 4 марта, сообщили в региональном Минздраве. «С раннего утра по поручению министра Андрея Карлова на месте работают представители минздрава. В Качканарской ЦГБ прошло заседание оперативного штаба… В понедельник утром подрядные организации начнут разбор кровли аварийного здания», — говорится в telegram-канале ведомства. Машины скорой, не задействованные в работе, будут находиться на стоянке в Горэнерго. В момент обрушения в гараже никого не было. Пострадавших также нет. Всего в автопарке больницы находится семь автомобилей. В сообщении уточнили, что скорая медицинская помощь оказывается жителям в полном объеме. Видео с места происшествия с URA.RU поделился читатель агентства. На кадрах заметно, что потолок рухнул именно над новыми автомобилями.

Сотрудники министерства здравоохранения Свердловской области работают в Качканаре, где вечером 2 марта обрушившаяся крыша раздавила две машины скорой помощи. Разбор завалов начнется 4 марта, сообщили в региональном Минздраве. «С раннего утра по поручению министра Андрея Карлова на месте работают представители минздрава. В Качканарской ЦГБ прошло заседание оперативного штаба… В понедельник утром подрядные организации начнут разбор кровли аварийного здания», — говорится в telegram-канале ведомства. Машины скорой, не задействованные в работе, будут находиться на стоянке в Горэнерго. В момент обрушения в гараже никого не было. Пострадавших также нет. Всего в автопарке больницы находится семь автомобилей. В сообщении уточнили, что скорая медицинская помощь оказывается жителям в полном объеме. Видео с места происшествия с URA.RU поделился читатель агентства. На кадрах заметно, что потолок рухнул именно над новыми автомобилями.