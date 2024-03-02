«Известия» раскрыли личности боевиков, участвующих в перестрелке в Ингушетии

Участвующие в перестрелке в Ингушетии боевики связаны с событиями в Малгобеке

03 марта 2024 в 00:56 Размер текста - 17 +

Сейчас перестрелку в городе Карабулак ведут шестеро боевиков (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Начавшие перестрелку в Ингушетии террористы могут быть связаны с группой, которую в конце марта 2023 года пытались поймать в селе Зязиков-Юрт. Об этом сообщил источник. «Террористы, начавшие перестрелку в Ингушетии, предположительно, связаны с группой, которую в конце марта прошлого года пытались поймать в селе Зязиков-Юрт», — передает газета «Известия». Тогда произошел похожий сценарий: в Малгобекском районе террористы забаррикадировались в здании и открыли огонь при попытке задержания, говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас перестрелку в городе Карабулак ведут шестеро боевиков. Из которых двое в международном розыске, сказано в тексте. На фоне столкновений в городе Карабулак между правоохранительными органами и боевиками в Республике Ингушетия оперативный штаб региона ввел режим контртеррористической операции (КТО). Бои велись с блокированными в многоквартирном доме боевикам. Активная перестрелка прекратилась приблизительно к 21:00 по московскому времени, остались единичные выстрелы. Подробнее о режиме КТО — в материале URA.RU.

Начавшие перестрелку в Ингушетии террористы могут быть связаны с группой, которую в конце марта 2023 года пытались поймать в селе Зязиков-Юрт. Об этом сообщил источник. «Террористы, начавшие перестрелку в Ингушетии, предположительно, связаны с группой, которую в конце марта прошлого года пытались поймать в селе Зязиков-Юрт», — передает газета «Известия». Тогда произошел похожий сценарий: в Малгобекском районе террористы забаррикадировались в здании и открыли огонь при попытке задержания, говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас перестрелку в городе Карабулак ведут шестеро боевиков. Из которых двое в международном розыске, сказано в тексте. На фоне столкновений в городе Карабулак между правоохранительными органами и боевиками в Республике Ингушетия оперативный штаб региона ввел режим контртеррористической операции (КТО). Бои велись с блокированными в многоквартирном доме боевикам. Активная перестрелка прекратилась приблизительно к 21:00 по московскому времени, остались единичные выстрелы. Подробнее о режиме КТО — в материале URA.RU.