02 марта 2024

«Известия» раскрыли личности боевиков, участвующих в перестрелке в Ингушетии

Участвующие в перестрелке в Ингушетии боевики связаны с событиями в Малгобеке
© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас перестрелку в городе Карабулак ведут шестеро боевиков (архивное фото) Фото:

Начавшие перестрелку в Ингушетии террористы могут быть связаны с группой, которую в конце марта 2023 года пытались поймать в селе Зязиков-Юрт. Об этом сообщил источник.

«Террористы, начавшие перестрелку в Ингушетии, предположительно, связаны с группой, которую в конце марта прошлого года пытались поймать в селе Зязиков-Юрт», — передает газета «Известия». Тогда произошел похожий сценарий: в Малгобекском районе террористы забаррикадировались в здании и открыли огонь при попытке задержания, говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас перестрелку в городе Карабулак ведут шестеро боевиков. Из которых двое в международном розыске, сказано в тексте.

На фоне столкновений в городе Карабулак между правоохранительными органами и боевиками в Республике Ингушетия оперативный штаб региона ввел режим контртеррористической операции (КТО). Бои велись с блокированными в многоквартирном доме боевикам. Активная перестрелка прекратилась приблизительно к 21:00 по московскому времени, остались единичные выстрелы. Подробнее о режиме КТО — в материале URA.RU.

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Начавшие перестрелку в Ингушетии террористы могут быть связаны с группой, которую в конце марта 2023 года пытались поймать в селе Зязиков-Юрт. Об этом сообщил источник. «Террористы, начавшие перестрелку в Ингушетии, предположительно, связаны с группой, которую в конце марта прошлого года пытались поймать в селе Зязиков-Юрт», — передает газета «Известия». Тогда произошел похожий сценарий: в Малгобекском районе террористы забаррикадировались в здании и открыли огонь при попытке задержания, говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас перестрелку в городе Карабулак ведут шестеро боевиков. Из которых двое в международном розыске, сказано в тексте. На фоне столкновений в городе Карабулак между правоохранительными органами и боевиками в Республике Ингушетия оперативный штаб региона ввел режим контртеррористической операции (КТО). Бои велись с блокированными в многоквартирном доме боевикам. Активная перестрелка прекратилась приблизительно к 21:00 по московскому времени, остались единичные выстрелы. Подробнее о режиме КТО — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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