02 марта 2024
01 марта 2024

В Тюмени выступит известный комик

В Тюмени пройдет стендап шоу Артема Калайджяна
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый стендап-клуб "Standup Spot". Екатеринбург, стендап, standup, открытый микрофон, стендап клуб
Выступление Артема Калайджяна состоится 3 апреля Фото:

В Тюмени пройдет первый сольный концерт юмориста Артема Калайджяна. Такая информация указана на сайте сервиса «Яндекс Афиша».

«Первый сольный концерт Артема Калайджяна „Первая валентинка“. Вы сможете насладиться уникальным комедийным выступлением, которое основано на актуальных и интересных темах, жизненных ситуациях, социальных проблемах и культурных стереотипах», — указано в афише. Выступление состоится 3 апреля.

Артем Калайджян — российский юморист, блогер, сценарист. Автор интернет-проекта «Непосредственно Каха», набравшего миллионы просмотров. Карьера Калайджяна на телевидении началась с его участия в КВН.

Также в начале апреля в городе выступит комик и стендапер Виктория Складчикова. Помимо того, в июне состоится концерт комика Сергея Орлова. Он представит новую сольную программу «Переходный возраст».

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В Тюмени пройдет первый сольный концерт юмориста Артема Калайджяна. Такая информация указана на сайте сервиса «Яндекс Афиша». «Первый сольный концерт Артема Калайджяна „Первая валентинка“. Вы сможете насладиться уникальным комедийным выступлением, которое основано на актуальных и интересных темах, жизненных ситуациях, социальных проблемах и культурных стереотипах», — указано в афише. Выступление состоится 3 апреля. Артем Калайджян — российский юморист, блогер, сценарист. Автор интернет-проекта «Непосредственно Каха», набравшего миллионы просмотров. Карьера Калайджяна на телевидении началась с его участия в КВН. Также в начале апреля в городе выступит комик и стендапер Виктория Складчикова. Помимо того, в июне состоится концерт комика Сергея Орлова. Он представит новую сольную программу «Переходный возраст».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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