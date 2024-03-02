В ЯНАО выросли цены на мясо

03 марта 2024 в 04:14 Размер текста - 17 +

В ЯНАО подорожали сосиски и говядина Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ЯНАО за две недели выросли цены на говядину, сосиски и вареную колбасу. В частности, говядина подорожала на 19 рублей. Информация размещена на сайте Тюменьстата. «В ЯНАО с 12 по 26 февраля выросла цена на мясо. Так, говядина подорожала с 547 до 566 рублей, баранина с 699 до 704, сосиски с 554 до 571 рубля, колбаса вареная с 562 до 570 рублей», — указано в документе. Помимо того, поднялась стоимость на отдельные товары. Например, водка подорожала с 793 до 811 рублей, а также масло сливочное — с 1024 до 1045 рублей. В прошлом месяце в регионе выросли цены на некоторые молочные продукты, овощи, мясо и фрукты. Всех дороже стали стоить огурцы и помидоры.

В ЯНАО за две недели выросли цены на говядину, сосиски и вареную колбасу. В частности, говядина подорожала на 19 рублей. Информация размещена на сайте Тюменьстата. «В ЯНАО с 12 по 26 февраля выросла цена на мясо. Так, говядина подорожала с 547 до 566 рублей, баранина с 699 до 704, сосиски с 554 до 571 рубля, колбаса вареная с 562 до 570 рублей», — указано в документе. Помимо того, поднялась стоимость на отдельные товары. Например, водка подорожала с 793 до 811 рублей, а также масло сливочное — с 1024 до 1045 рублей. В прошлом месяце в регионе выросли цены на некоторые молочные продукты, овощи, мясо и фрукты. Всех дороже стали стоить огурцы и помидоры.