В ЯНАО выросли цены на мясо

В ЯНАО за две недели выросли цены на говядину, сосиски и вареную колбасу. В частности, говядина подорожала на 19 рублей. Информация размещена на сайте Тюменьстата.
«В ЯНАО с 12 по 26 февраля выросла цена на мясо. Так, говядина подорожала с 547 до 566 рублей, баранина с 699 до 704, сосиски с 554 до 571 рубля, колбаса вареная с 562 до 570 рублей», — указано в документе.
Помимо того, поднялась стоимость на отдельные товары. Например, водка подорожала с 793 до 811 рублей, а также масло сливочное — с 1024 до 1045 рублей.
В прошлом месяце в регионе выросли цены на некоторые молочные продукты, овощи, мясо и фрукты. Всех дороже стали стоить огурцы и помидоры.
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