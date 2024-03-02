02 марта 2024
01 марта 2024

В ЯНАО выросли цены на мясо

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО подорожали сосиски и говядина Фото:

В ЯНАО за две недели выросли цены на говядину, сосиски и вареную колбасу. В частности, говядина подорожала на 19 рублей. Информация размещена на сайте Тюменьстата.

«В ЯНАО с 12 по 26 февраля выросла цена на мясо. Так, говядина подорожала с 547 до 566 рублей, баранина с 699 до 704, сосиски с 554 до 571 рубля, колбаса вареная с 562 до 570 рублей», — указано в документе.

Помимо того, поднялась стоимость на отдельные товары. Например, водка подорожала с 793 до 811 рублей, а также масло сливочное — с 1024 до 1045 рублей.

В прошлом месяце в регионе выросли цены на некоторые молочные продукты, овощи, мясо и фрукты. Всех дороже стали стоить огурцы и помидоры.

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В ЯНАО за две недели выросли цены на говядину, сосиски и вареную колбасу. В частности, говядина подорожала на 19 рублей. Информация размещена на сайте Тюменьстата. «В ЯНАО с 12 по 26 февраля выросла цена на мясо. Так, говядина подорожала с 547 до 566 рублей, баранина с 699 до 704, сосиски с 554 до 571 рубля, колбаса вареная с 562 до 570 рублей», — указано в документе. Помимо того, поднялась стоимость на отдельные товары. Например, водка подорожала с 793 до 811 рублей, а также масло сливочное — с 1024 до 1045 рублей. В прошлом месяце в регионе выросли цены на некоторые молочные продукты, овощи, мясо и фрукты. Всех дороже стали стоить огурцы и помидоры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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